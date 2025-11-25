新華社單方面稱川習通話談「台灣回歸中國」、川普發文卻未提台灣...卓榮泰未能判斷真偽？今早當真回應媒體詢問：國人沒回歸選項

中國國家主席習近平昨日致電美國總統川普，中共官媒「新華社」報導，習近平在談話中強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，不過，川普發文卻隻字未提台灣。行政院長卓榮泰今（25）日被問及此題時，卻仍當成有此一說，回應「中華民國臺灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2,300萬國人沒有回歸的選項。」

習近平昨日主動致電川普，中共官媒「新華社」報導稱，習近平強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。

不過，川普稍後在社群平台發文，僅提到10月底在南韓與習近平會晤時討論的芬太尼和農產品等議題，並宣布他可能會在明年4月訪問中國，隻字未提台灣。

卓榮泰今日赴立院備詢前被問及此題，他回應，注意到國際間的重要對話，但政府必須再次強調，「中華民國臺灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2,300萬國人沒有回歸的選項，這個很清楚的。」

卓榮泰再說，臺灣是世界的臺灣，臺灣在區域安全以及科技經濟發展上面，對世界是至為重要的，所以維持現狀，也是世界共同注意的發展，中國沒有辦法用任何的形式來破壞這個現狀，「這也是為什麼我們要加強自己的自我防衛能力，跟世界民主理念國家站在一起的重要的原因。」

（圖片來源：行政院、三立新聞）

