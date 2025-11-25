新華社稱川習通話談及台灣 卓榮泰：台灣從無回歸選項

繼10月南韓川習會後，美國總統川普與中國國家主席習近平24日再度通話，川普隨後發文表示兩人進行「非常好的通話」，討論了烏俄、吩坦尼、黃豆等議題，並說自己將於明（2026）年4月訪問北京，也邀請習近平回訪美國。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，「這次通話大約進行一小時，內容非常正面，俄羅斯與烏克蘭議題確實有被提及，但通話的重點主要放在美中正在洽談的貿易協議，以及雙邊關係如何朝正向方向發展。」

對於川習通話內容，從川普到白宮都未提及有談到台灣。不過，中國官媒新華社指出，習近平向川普強調，台灣回歸中國是二戰後國際秩序重要部分，並稱美方理解台灣問題對中國的重要性。而《華爾街日報》報導，這次是由習近平主動致電川普，並把焦點放在台灣議題，但川普將話題轉向烏克蘭。

行政院長卓榮泰強調，「中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2300萬的國人沒有『回歸』的這個選項。」

外交部發言人蕭光偉指出，「中方在新聞聲明中，再度蓄意片面扭曲我國主權地位與相關史實，最主要的目的就是企圖脅迫台灣，然而這些二戰文件，以及聯合國的相關決議，都沒有決定台灣的最終政治地位。」

行政院長卓榮泰強硬回擊中方，外交部則強調，我駐美代表處密切關注美中高層互動情形，並與美方保持溝通。至於總統府在中午截稿前尚未有相關回應。

