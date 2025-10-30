新華社通稿「未提台灣」！川普稱「美中關係會更好」，台海風險降溫？
中國國家主席習近平30日上午在韓國釜山與美國總統川普舉行會談，經1小時40分鐘後結束。據新華社30下午2時發布的新聞通稿，習近平呼籲，中美「雙方應該算大帳，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環」。值得關注的是，在新華社這篇通稿中，隻字未提「台灣」。川普結束與習近平的會晤，隨後在離開韓國的空軍一號飛機上受訪時也多次表示，兩人的談話「未涉及台灣問題」。
習提「做夥伴、做朋友」 強調穩定與分歧並存
根據新華社通稿，習近平說，「中美關係在我們共同引領下，保持總體穩定。兩國做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。」
習近平表示，面對風浪和挑戰，兩國元首作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。他願繼續同川普一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為兩國各自發展營造良好的環境。
經濟數據背書信心 「改革開放」再加碼
習近平強調，中國經濟發展勢頭不錯，今（2025）年前三季增長率達5.2%，對全球的貨物貿易進出口增長4%，這是克服內外困難實現的，來之不易。
習近平說，中國經濟是一片大海，規模、韌性、潛力都比較大，有信心也有能力應對各種風險挑戰。中共二十屆四中全會審議「十五五規劃」，通過了未來五年的國民經濟和社會發展規劃建議。70多年來，中國堅持一張藍圖繪到底，一茬接著一茬幹，從來沒有想挑戰誰、取代誰，而是集中精力辦好自己的事，做更好的自己，同世界各國分享發展機遇。這是中國成功的重要密碼。
經貿回歸「壓艙石」 共識待細化落地
習近平表示，中國將進一步全面深化改革、擴大對外開放，著力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，推進人的全面發展和全體人民共同富裕，相信這也將為中美合作開闢更廣闊空間。
習近平指出，兩國經貿團隊就重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識。雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作，將共識維護好、落實好，以實實在在的成果，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」。
對話優於對抗 列出合作清單
習近平稱，中美經貿關係近期經歷曲折，也給雙方帶來一些啟示。經貿應該繼續成為中美關係的「壓艙石」和「推進器」，而不是「絆腳石」和「衝突點」。雙方應該算大帳，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環。雙方團隊可以繼續本著平等、尊重、互惠的原則談下去，不斷壓縮問題清單，拉長合作清單。
習近平強調，對話比對抗好。中美之間各渠道各層級應該保持溝通，增進了解。兩國在打擊非法移民和電信詐騙、反洗錢、人工智能、應對傳染疾病等領域合作前景良好，對口部門應該加強對話交流，開展互利合作。
習還提及，中美在地區和國際舞台也應該良性互動。當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。明年，中國將擔任亞太經合組織（APEC）東道主，美國將主辦20國集團（G20）峰會。雙方可以相互支持，爭取兩場峰會都取得積極成果，為促進世界經濟增長、完善全球經濟治理作出貢獻。
川普稱「關係會更好」 盼互訪常態化
據新華社報導，川普說，「很榮幸同習近平主席會面。中國是偉大國家，習主席是受人尊敬的偉大領導人，也是我多年的好朋友，我們相處非常愉快。美中關係一直很好，將來會更好，希望中國和美國的未來都更加美好。」
川普稱，中國是美國最大的夥伴，兩國攜手可以在世界上做成很多大事，未來美中合作會取得更大成就。中國將舉辦2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，美國將舉辦20國集團峰會，樂見雙方取得成功。
新華社稱，中美兩國元首同意加強雙方在經貿、能源等領域合作，促進人文交流。兩國元首同意保持經常性交往。川普期待明年早些時候訪華，邀請習近平訪問美國。川普接受外媒採訪表示，將於明年4月訪問中國。
