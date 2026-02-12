《新華社》主任把記者當妓者！被正妻爆出軌「內社5女」 亂傳性病
中國《新華社》湖北分社主任熊琦，近日被正妻爆出把社內記者當「妓者」，至少與5名女生有染，甚至有亂傳性病的高風險。
熊琦大玩「雙重出軌」 被正妻爆亂傳性病
近日中國各大網路瘋傳一段相信是熊琦妻子的爆料信，信中指出，熊琦結婚7年有孩子，但婚後不久就開始出軌，這5年多來天天都在外遇。熊妻稱熊琦多次把女記者帶到家裡發生性關係，而且其中有的女記者，本身也有家庭，可以說是雙重出軌。不僅如此，有些女記者本身和熊妻也是認識狀態。
熊妻說，產下小孩後，她忙於照顧小孩，可能因此疏離了熊琦，導致熊琦「向外發展」。熊妻也爆料，熊琦總是給出軌女生們買精品、鑽戒，但對她的態度都相當冷淡，也不會像其他爸爸一樣，帶小孩出去玩。
由於夫妻兩人已經形同陌路，她終於在近期和熊琦辦完離婚手續，讓她重獲自由。但熊妻稱，她曾經發現熊琦曾在網上搜尋過「保險套」、「避孕藥」等關鍵字，還有瀏覽國外招妓網站，她之後自己也到婦科診所檢查，才驚覺自己是性病帶原者。因此合理懷疑，熊琦染上性病，也到處亂傳性病。
熊琦是《新華社》當紅記者 相機還被博物館收藏展示
目前《新華社》與熊琦本人並未對此消息做出回應，但已經引發眾多中國網友關注，網友們紛紛直呼：「太勁爆了！」、「人如其姓，果然是熊！」、「在黨的領導下，真能幹啊！」
熊琦是新華社培育的重點新生代，外型姣好，且公司大力讚賞他在疫情期間的報導，指他：挖掘出「除夕夜的隔離病房」、「方艙醫院讀書哥」、「魔方女孩」等獨家題材，播發圖片報導800多張，被廣泛轉載，成為中國全力抗擊疫情最具衝擊力和代表性的影像報導。不僅如此，熊琦的相機還被南京博物院「作為抗疫見證永久收藏」。
