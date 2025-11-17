新華社：一言可以興邦也可喪邦 狠批高市早苗涉台言論極度危險

大陸媒體新華社針對日本首相高市早苗日前在國會發表的涉台言論，再度發表評論文章，強調「一言可以興邦，一言也可以喪邦」，批評高市的涉台言論「極不負責、極度危險」，要求日方必須收回惡劣言論，停止挑釁越線，否則「一切後果由其自身承擔」。

高市早苗。（圖／美聯社）

新華社發布題為《高市涉台錯誤言論極不負責、極度危險》的評論指出，一國首相在國會答辯中的任何發言都具有官方性質，會被記錄在公文中。文章批評高市一方面宣稱政府立場未變，一方面卻拒絕撤回自己作為首相的答辯內容，顯然自相矛盾。新華社認為，高市的答辯內容與先前日本政府相關立場相左，「沒有任何狡辯餘地」，進一步加劇了外界對其政治誠信和政策穩定性的質疑。

廣告 廣告

評論文章進一步指出，高市的行為「粗暴干涉大陸內政」，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎，嚴重傷害大陸人民感情。

新華社在文章最後警告，「一言可以興邦，一言也可以喪邦」，高市的言論「極度錯誤、極為危險、極具挑釁」，且不思悔改，拒不撤回，「把不負責任發揮到了極致」。文章要求日方必須深刻反省歷史，收回惡劣言論，停止挑釁越線，否則一切後果由其自身承擔。

此外，新華社還引用日本《社會新報》發表的社論稱，高市作為首相的存在本身就是日本的「存亡危機」。這是繼高市早苗在國會發表「台灣有事就是日本有事」言論後，陸媒再度針對其涉台言論發出嚴厲批評。

延伸閱讀

韓反中情緒高漲！議員提修法「辱中者最高關5年」 李在明贊同

印尼山崩增至18死、數十人仍失蹤 受困者被埋8米深土堆

法院認定以致命手段鎮壓抗議民眾 孟加拉前總理哈西娜遭判死刑