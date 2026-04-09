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新華社：越南最高領導人蘇林4/14-4/17訪中

余思瑩
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中國官方媒體新華社今天(9日)報導，越南最高領導人蘇林(To ​Lam)下週自4月14日至17日將訪問中國。

這項宣布證實了路透社先前的報導，稱這位越南國家主席兼越南共產黨總書記計畫訪問就地緣政治和經濟影響力而言，該國最大也最重要的鄰國。

這將是蘇林7日被選為國家主席後首次的海外訪問。根據消息人士，蘇林將與中國國家主席習近平會面。

身兼越南國家主席與越共總書記，賦予了蘇林未來5年雙重的執政權力。這種權力集中在越南十分不尋常，且這與中國的情況類似，習近平也同時擔任執政的共產黨和國家的最高領導人。(編輯：陳士廉)

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