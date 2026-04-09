新華社：越南最高領導人蘇林4/14-4/17訪中

路透社今天(8日)報導，3名知情人士告訴路透社，越南最高領導人蘇林(To Lam)正計畫下週訪問中國，與中國國家主席習近平會面。此前蘇林才剛升任越南國家主席。 這趟訪問仍在籌畫中，且可能因日程安排問題而推遲。這次訪問旨在鞏固越南與其鄰國中國的關係，正值中越兩國都擔憂能源安全並面臨美國關稅壓力之際。 由於在越南，領導人出國訪問的細節被視為敏感資訊，這些消息人士拒絕透露姓名。其中2名知情人士表示，這趟訪問預計將在4月14日至17日進行。 這將是蘇林7日被選為國家主席後首次的海外訪問。獲選為國家主席賦予了他未來5年雙重的執政權力，這種權力集中在越南十分不尋常，且這與中國的情況類似，習近平也同時擔任執政的共產黨和國家的最高領導人。 中國外交部表示，現階段暫無有關此趟可能訪問的資訊可供揭露。 越南外交部並未回應置評請求。

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