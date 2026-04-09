新華社：越南最高領導人蘇林4/14-4/17訪中

其他人也在看
剛獲選兼任越南國家主席 蘇林計畫下週訪中見習近平
路透社今天(8日)報導，3名知情人士告訴路透社，越南最高領導人蘇林(To Lam)正計畫下週訪問中國，與中國國家主席習近平會面。此前蘇林才剛升任越南國家主席。 這趟訪問仍在籌畫中，且可能因日程安排問題而推遲。這次訪問旨在鞏固越南與其鄰國中國的關係，正值中越兩國都擔憂能源安全並面臨美國關稅壓力之際。 由於在越南，領導人出國訪問的細節被視為敏感資訊，這些消息人士拒絕透露姓名。其中2名知情人士表示，這趟訪問預計將在4月14日至17日進行。 這將是蘇林7日被選為國家主席後首次的海外訪問。獲選為國家主席賦予了他未來5年雙重的執政權力，這種權力集中在越南十分不尋常，且這與中國的情況類似，習近平也同時擔任執政的共產黨和國家的最高領導人。 中國外交部表示，現階段暫無有關此趟可能訪問的資訊可供揭露。 越南外交部並未回應置評請求。
越共總書記蘇林14日訪問中國
（中央社台北9日電）新華社今天報導，越共總書記、國家主席蘇林將於14至17日對中國進行國是訪問。
越南總書記蘇林當選國家主席 打破傳統集體領導體制
越南國會今（7）日一致通過，由現任越共總書記蘇林兼任國家主席。蘇林成為幾十年以來最有權勢的越南領袖，也打破了傳統的集體領導體制。有專家分析，這是仿效中國的政治架構，將權力定於一尊，但也引發可能過度集權的憂慮。
吉打開齋溫暖相伴 大愛延續照亮人生
歷經長達一個月齋戒後，慈濟吉打分會舉辦開齋節發放，與穆斯林照顧戶共度佳節。以「勇敢」為主題，陪伴他們回望過去、安住當下，從心出發。戰勝內在欲望，從心勇往直前。開齋節發放日，吉打慈濟志工，與穆斯林照...
傳奇首季每股稅前盈餘0.5元，中文版《咻咻史萊姆》推出衝營運
【財訊快報／記者戴海茜報導】傳奇(4994)自結3月營收1.23億元，年增22.9%，營業利益0.07億元，年減49.41%，稅前淨利0.1億元，年減48.37%，每股稅前盈餘0.16元。累計第一季營收3.1億元，年增3.82%，營業利益0.35億元，年減32.12%，稅前淨利0.33億元，年減48.09%，每股稅前盈餘0.5元。傳奇指出，全球版PC遊戲方面，《精靈樂章：ORIGIN》於1月22日全球同步推出寄宿著時空晶體力量的神祕新職業「旅人」，配合新職業登場，遊戲中同步舉辦一系列歡慶活動與新手支援計畫，進一步提升玩家黏著度與付費意願。《ASTRAL TALE-星界神話》全球版及《晴空物語-REBORN》全球版於1月底分別與台灣人氣原創IP《九藏喵窩》及《白爛貓》展開聯動，豐富的遊戲內容有效提升市場話題性並擴大玩家觸及族群。《幻想神域-源神啟動》全球版於2月4日釋出大型改版，有效刺激核心玩家回流與高階裝備的付費需求。行動遊戲新作《Pew Pew Slime》已於2025年11月4日正式推出國際版，以美式卡通風格詮釋史萊姆主題，並支援九種語言，發行範圍涵蓋歐美及東南亞市場，為玩家帶來高
一個停火各自表述！美伊都稱「大勝利」
一個停火各自表述！美伊都稱「大勝利」
板橋做臉推薦：露琺意府中店 主打溫和保養體驗
（生活中心／綜合報導）天氣變化劇烈，敏感肌總是讓你困擾嗎？在熱鬧的新北板橋府中商圈，有一間備受好評的質感美學店 […]
熱爆飆35度 辛樂克颱風明生成 路徑大迴轉
今天水氣減少，各地晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨，白天溫暖悶熱，北部高溫約32度，中南部可達35度以上，好天氣持續至下周二（14日），連日高溫炎熱，應注意防曬；下周三（15日）微弱鋒面在北部海面徘徊，北部偶爾受影響。此外關島東南方的熱帶擾動昨（8日）晚增強為熱帶低壓，預估明（10日）發展為「辛樂克」颱風，並持續增強，路徑將大迴轉。
政院拍板！禁雇主仲介保管勞工身分證 違者最高罰30萬
行政院會今天（9日）通過《就業服務法》草案，雇主與仲介不得留置或代管勞工身分證件或沒收保證金，違者最高裁罰30萬、並廢止設立許可。閣揆卓榮泰強調朝野對此都有共識，喊話早日通過、與國際接軌。（張柏仲報導
美伊停火「名存實亡」？荷姆茲恐淪引爆點 背後關鍵警訊
美國與伊朗達成停火兩周協議的首日就出現分歧，雙方在停火範圍是否涵蓋黎巴嫩爭執不休，荷姆茲海峽的開放該聽誰的也意見相左，貨輪流量仍遠低於戰爭爆發前的水準，金融市場與能源行業瀰漫緊繃情緒，就怕前一天的好消息只是空歡喜一場。
冠星-KY越南廠效益顯現 3月營收衝破8億元
（中央社記者曾仁凱台北8日電）布料廠冠星-KY今天公布3月營收新台幣8.72億元，年增10.19%，比2月大幅成長1.18倍，創下近4年新高。
直聘越南移工再擴大！看護、營造等業別納入 免仲介費選工更快速
雇主引進越南移工將更省錢、更便利！勞動部宣布自即（4/8）日 起，正式擴大越南移工「直接聘僱」適用對象，由原有的製造業大幅增加家庭與機構看護、營造、農業及屠宰等多項業別。透過勞動部「直聘中心」的專案選工服務，雇主可直接與越南對接招募人才，不僅能依需求視訊或赴海外面試，更能有效免除國內外仲介費用、降低勞雇負擔，除了呼應國際「公平招募」趨勢，更有助於建立透明、穩定的勞資信任基礎。
蘇林大權獨攬 越南走向何方
越共中央總書記蘇林當選國家主席，身兼二職，大權在握。分析認為，越南或將告別傳統的集體領導制，轉向更加威權的統治。
美國、以色列為何打不敗伊朗？軍事專家：川普傲慢自大、把常識拋諸腦後
雖然美國總統川普威脅要將伊朗「一整個文明將在今晚消亡」，以逼迫伊朗坐上談判桌，但川普隨後突然在自己開設的期限到達之前，突然宣布「停火」兩週，隨後也得到伊朗官方的響應。而對於這場並未成功的軍事打擊，有專家認為，美國總統無視那些顯而易見的危機，並且把常識都拋諸腦後。美國為何差點陷入戰略泥沼曾批評我國總統賴清德是「魯莽領導人」的美國布朗大學沃森國際公共事務學院中國......
北市「反蔣聯盟」成形？基進黨吳欣岱宣布力挺沈伯洋 理由全說了
即時中心／高睿鴻報導年底九合一大選步步逼近，但面對艱困選區台北市，民進黨將派哪位戰將，挑戰具執政優勢的現任市長蔣萬安，直至現在仍舉棋不定。雖然近日不斷傳出，綠營內部不少人力拱行政院副院長鄭麗君、甚至制定「扶君計畫」，但本人始終未表達參選意願；因此，越來越多人將目光移至綠委沈伯洋身上，支持他的人認為，沈的口才便給、反共立場堅定，至少可鞏固綠營票倉。對此，基進黨北市黨部主委吳欣岱也表態支持。
「總預算沒過」李洋拒收王惠美資料 鍾沛君痛批：別變民進黨的形狀
朝野總預算大戰的戰火，如今延燒到體育建設第一線。近日「金牌部長」李洋前往彰化出席建設落成典禮時，面對彰化縣長王惠美親手遞交運動中心經費申請資料，竟以「總預算沒有過」為由拒收。此舉引發國民黨台北市議員鍾沛君強烈不滿，昨（8日）在臉書發文重砲轟擊，質疑李洋已被民進黨「戰狼化」同化，昔日清流形象蕩然無存。
賴清德親自勸進仍萌退意？傳鄭朝方「不選新竹縣長」 本人回應曝光
即時中心／黃于庭報導相較於民進黨早早布局九合一選舉人選，國民黨多縣市初選殺得刀刀見骨。立委徐欣瑩、副縣長陳見賢2搶1爭取新竹縣長提名，雙方徹底撕破臉，不僅多次隔空互嗆，還一狀告上法院，最終由徐欣瑩出線；綠營則以竹北市長鄭朝方呼聲較高，總統兼黨主席賴清德也親自勸進。然而，近期卻有消息指出，鄭朝方想拚竹北市長連任，向賴清德表態無意參選。對此，鄭朝方低調回應，黨中央會在通盤考量後做出決定。
高市與伊朗總統搭上線談能源穩定 中國外長王毅狂打26通電話促成和談
在美國總統川普宣布與伊朗達成暫時停火兩週的消息之後，使國際之間大受振奮，紛紛試圖進一步維護停火，讓能源供應與價格盡早恢復正常，日本首相高市早苗8日就與伊朗總統裴澤斯
鄭麗文訪中利大於弊？沈富雄曝她底氣所在：已抓到習近平痛點
國民黨主席鄭麗文今（8）日率訪中代表團前往南京中山陵謁陵，鄭麗文在致詞中表示，孫中山推翻滿清創立亞洲第一個民主共和國「中華民國」，遭抨擊刻意呼應中共歷史敘事。對此，前立委沈富雄在風傳媒節目《下班瀚你聊》中指出，外界對鄭麗文此次訪中普遍不看好，但鄭麗文對自己會有所成就充滿信心，鄭麗文在鄭習會中取得正面效果帶回台灣，其信任度勢必大幅回升。 沈富雄表示，先前鄭麗......
新竹縣長最新民調！ 徐欣瑩、鄭朝方「差距曝光」
面對年底的新竹縣長選舉，國民黨由立委徐欣瑩獲得提名參選，由於民進黨在新竹縣長期無強棒，外界認定竹北市長鄭朝方會是不二人選，不過昨（8日）卻傳出鄭已向賴清德總統推辭參選縣長，而鄭本人也堅不鬆口，表示有進一步消息會對外說明。今（9日）有一份最新民調顯示，徐以36.6％的支持度，暫時領先鄭朝方的30.8％；但值得注意的是，綠營參選新竹縣長人選仍未定案。