《新華社》踢鐵板！PO圖酸高市早苗 日網1張「習近平小熊維尼照」秒殺

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。中日雙方也在X平台上你來我往，中國官媒《新華社》PO出高市早苗照鏡子出現軍裝照，諷刺她踏上軍國主義，不料卻被日本網友一張「習近平小熊維尼照」反殺，終結戰局。

高市早苗日前發表「台灣有事」一說，指出中國若對台灣發動武力攻擊，可能構成存立危機事態（日本生存受到威脅），屆時日本可依據《安全保障相關法》行使集體自衛權。事後引發中國不滿，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，近日更傳出已有49.1萬張赴日機票遭取消。

除此之外，X平台也成了中日雙方的另一個戰場，近日中國官媒《新華社》在X帳號「中國 新華社 日本語」PO出一張圖，照片中日本首相高市早苗身穿西裝正在照鏡子，然而鏡中的她卻是一身軍裝，《新華社》想以此圖片諷刺高市早苗踏上軍國主義。然而日本網友卻直接貼出習近平照鏡子，鏡中出現小熊維尼的照片，來終結這一回合。

日本網友一張「習近平小熊維尼照」反殺《新華社》，終結戰局。

中日外交風暴以來，X平台就一直是戰場之一，此前中國駐大阪總領事薛劍隨後在社群平台X發文嗆聲：「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，疑暗指高市本人，言辭被形容為帶有威脅意味。薛劍這篇貼文雖已遭刪除，但輿論譁然，日本朝野一致痛批「極度失禮」。日本執政黨自民黨外交部會與外交調查會11日舉行聯席會議，通過決議要求政府對此「採取堅決行動」。決議中明確指出，若北京方面不積極處理，應考慮將薛劍列為「不受歡迎人物」，甚至採取驅逐出境等措施。

