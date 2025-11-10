新藍圖營隊紮根青年 江啟臣勉勵年輕人投入公共事務 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】由泛藍議員組成的「新藍圖連線」周末舉辦「青年政連線、共創新藍圖」青年營隊，9日傍晚圓滿落幕，學員研習成果發表競賽特別邀請立法院副院長江啟臣與旅美學者翁履中教授共同擔任評審。江啟臣在閉幕致詞時也分享啟思民本基金會長期投入青年活動的經驗，並勉勵青年未來能用心研究政策、深耕公共事務，他也向同場評審蔡淑君、白珮茹、陳偉杰議員比讚，表達高度認同願意投入資源、紮根青年的認真經營態度，期待大家持續分進合擊，爭取更多年輕人發展對政治的興趣及熱情。

蔡淑君表示，學員在研習成果發表競賽中，提出許多既有創意又可行的政策，像是補助寵物保險的做法，相當接地氣；白珮茹也認同不少提案其實現在就應該開始著手，像是身障平權、優化無障礙設施及提供銀髮族骨鬆篩檢、營養午餐加碼補助等政策，都是有實際需求的社會議題，對學員們的觀察十分驚艷。

江啟臣致詞時以甫結束的啟思國安青年營為例，認為長期與青年學子針對重大國家議題進行研討十分重要，並表示擔任黨主席時就非常重視青年的選育訓用，也相當重視年輕黨員的意見，看到學員穿著統一的營隊服裝，江啟臣並打趣表示「原來你們新藍圖連線這麼多學員是因為提供紀念品？」，陳偉杰也幽默回應「我們要努力招募學員來等基金會併購！」，更藉機感謝學員願意用假日的時間來營隊自我充實學習，希望大家喜歡課程與講師的安排，現場氣氛輕鬆熱鬧。

不少學員表示，在課程中看見桃園市議員張碩芳從二寶媽的視角、與身兼三寶媽和不孕症專業的醫師立委陳菁徽分享從女性觀點思考政策排序，感受到更多女性政治人物參與政策制定的重要性；也有學員對翁履中教授分析美中台關係一針見血、鞭辟入裡感到意猶未竟，期待未來有更多機會參與營隊活動。