新藍圖連線營隊開講 啟動青年政治思辨服務熱情
（中央社記者黃旭昇新北8日電）由泛藍議員組成的「新藍圖連線」今天在新北市板橋舉辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊，吸引全台40餘名青年學子參與。活動結合公共事務、政黨改革及國際情勢等課程，期望激發青年投身公共服務的熱情與思辨力。
營隊由國民黨籍新北市議員陳偉杰、蔡淑君、白珮茹、呂家愷共同主持。開場邀請前中廣董事長趙少康主講，他以英國首相邱吉爾（Winston Churchill）的名言為引，指出民主政治雖效率不高，但能防止權力濫用，並勉勵青年從政治幕僚、志工做起，累積實務經驗，強調社群經營與組織動員是現代選戰關鍵。
陳偉杰在新聞稿表示，此次營隊凝聚青年對公共事務的熱情，未來將持續辦理青年公共參與與關懷弱勢活動，鼓勵青年投入社會行動。呂家愷以個人從政經驗，勉勵學員從幕僚瞭解政治運作，若有機會可返鄉參選服務鄉里，期盼與青年激盪新思維。
白珮茹說，看到青年利用假期積極學習公共議題令人欣慰。蔡淑君指出，雖行程繁忙仍願抽空交流，分享民代工作的甘苦，希望青年更理解政治多面向的挑戰。
新竹市政府勞工及青年處處長吳達偉也到場支持，提到自己因網路討論而投入政治，即使身在行政體系，也需與議會協作推動城市發展，鼓勵青年善用網路平台，實踐政治理想。
課程邀請資深媒體人黃揚明以「最大在野黨的改革之路」為題，剖析國民黨轉型挑戰；前外交部研究設計委員會主委黃奎博則從國際政治角度解析台灣安全與外交困境，激起學員熱烈討論。（編輯：張銘坤）1141108
