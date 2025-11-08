新藍圖連線青年營開訓 趙少康勉勇敢參政創藍色新勢力

中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導有百年歷史的台中第二市場，聚集不少美食攤商，受到豬肉禁運禁宰影響，很多店家被迫公休，禁令解除的第一個週末，魯肉飯店家一開張，就湧入排隊人潮，而台中賣的魯肉，其實就是一整塊的三層肉，也就是俗稱的爌肉，由於第一天營業備貨有限，限量是殘酷的，還沒到中午就已經賣光光！還沒到中午用餐時間，就已經有民眾來排隊，長長的隊伍一路從攤位排到市場門口外面，他們為的就是這一碗香噴噴的魯肉飯。民眾：「（你們排隊排多久）10分鐘，（已經排了10分鐘）對差不多，（為了吃美食還是要等）對沒錯。」民眾：「我是從彰化市過來的，（彰化的爌肉飯也很有名），對所以就是想說來吃看看，彰化跟台中的有什麼不一樣。」台中第二市場美食攤商百家爭鳴，當地流傳一句話，白天吃山河，晚上吃李海，兩家業者說好分時段營業，讓顧客從早到晚都吃得到魯肉飯，只是這裡說的魯肉，並不是碎肉末，而是一整塊的三層肉，解禁第一個週末，限量是殘酷的，還有人在排隊，店家已經在喊，大塊的魯肉沒有了，鍋裡剩最後一塊！記者vs.魯肉飯業者：「（生意這麼好今天），那個量很少，（今天拿到的量跟平常差多少），差很多差差不多一半以上。」另一家比較晚開的魯肉飯業者，白天也沒閒著，忙著備料。魯肉飯業者：「廠商說沒（溫體）肉我就不要，他說可以調（冷凍肉）啊，問我要不要用，我說冷凍多久他就笑一笑，我說那不用了休息，（所以你公休了幾天），公休了差不多將近15天了。」為了顧品質，業者堅持不用冷凍肉，被迫休了15天無薪價。第二市場好吃的豬肉美食，還有這家肉圓店，一樣也是還沒到正中午，就已經有饕客來報到！業者不想用冷凍肉，停業１５天。（圖／民視新聞）肉圓店業者：「這次休息差不多快兩個禮拜，（這兩個禮拜有沒有覺得心慌慌），呃就當放假吧，他們（顧客）說終於有肉圓了，可以吃到肉圓了，他們覺得好久沒有吃到那種感覺。」肉圓店業者轉述，有顧客很興奮地跟他說，終於有肉圓可以吃了。（圖／民視新聞）不能錯過的豬肉美食，還有這家肉包餛飩老店，業者之前囤豬肉撐了10天，公休了五天，能工作、超開心！肉包業者：「因為台灣吃豬肉的，真的是比較多啦，有豬肉覺得蠻開心的。」新鮮就是王道，不管是魯肉飯還是肉圓、肉包、餛飩，備料都少不了溫體豬，豬肉美食強勢回歸，熟悉的味道又回來了！原文出處：熟悉的味道回來了！ 台中第二市場滷肉飯店湧排隊人潮 更多民視新聞報導防堵豬瘟侵台! 卓揆:疫區入境查驗加嚴.檢疫犬上場「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬盧秀燕走訪市場挨批「止不了血」 陳俞融籲：立即補助豬肉攤商

