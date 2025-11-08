新藍圖連線青年營開訓 趙少康勉勇敢參政創藍色新勢力
（記者陳志仁／新北報導）由泛藍議員組成的次團「新藍圖連線」，今（8）日於板橋舉辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊首日活動，吸引超過40名全台青年學子參加，展開為期兩天一夜的公共事務研習課程；活動內容涵蓋政治實務、國際情勢與選戰經營等主題，現場氣氛熱烈。
開幕式邀請前中廣董事長趙少康擔任開場講者，資深媒體人黃揚明以「最大在野黨的改革之路」為題，和青年學子剖析國民黨現況與契機；前外交部研究設計委員會主委黃奎博教授則從國際政治視角，解析台灣面臨的挑戰，課程內容紮實豐富。
「新藍圖連線」的召集人新北市議員陳偉杰，副召集人蔡淑君、白珮茹、公關長呂家愷等議員皆出席開幕式，曾於板橋參選市議員的新竹市勞工及青年處長吳達偉也特別到場力挺；趙少康在致詞時引用英國前首相邱吉爾名言，「民主是最糟的政府形式，除了那些已經嘗試過的其他形式。」
趙少康強調，民主政治雖然缺乏效率，但能透過選舉與監督防止濫權，並鼓勵青年投入公共事務，從幕僚、志工做起，累積經驗，未來勇敢參與選舉；此外，有參選意願的年輕人也要瞭解，組織和社群網路經營都是選舉致勝的重要元素，「陸軍與空軍一樣重要」，期勉學員在營隊中滿載而歸。
陳偉杰指出，為籌辦這次營隊，「新藍圖連線」的成員投入許多心力，不僅由各辦公室主任擔任隊輔，也募集資源準備紀念品與教材，力邀不同領域的知名意見領袖來授課；希望透過營隊吸引更多青年關注公共議題，未來將持續舉辦多元活動。
呂家愷分享自身從幕僚到議員的歷程，鼓勵學員深入了解政治運作、累積實務經驗，並期待透過此次營隊與青年激盪新火花；白珮茹則感性說，看到這麼多年輕人願意在週末投入學習，讓她對政治參與充滿希望；蔡淑君強調，雖然行程滿檔仍趕到現場與學員交流，希望讓大家更了解民代工作的現實與挑戰。
吳達偉也以自身經驗勉勵學員，自己因為網路討論風潮引發對政治的興趣，指出即便非民代身分，行政團隊同樣肩負推動政策與服務民眾的責任；並以反罷免活動為例，說明在野陣營在社群經營的進步與重要性，鼓勵年輕世代善用網路力量，實踐政治理想。
