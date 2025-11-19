新藍圖連線 跨縣市議員集結

國民黨新北市議員號召跨縣市議員組成「新藍圖連線」，近日在板橋舉辦青年營隊，吸引全台40多名學子參與。面對明年地方公職人員選舉，議員們齊聲強調，這個連線不是短期選舉合作，而是跨縣市、長期的政策交流與公共治理平台，未來將在共同議題、助講與政見規畫上更緊密協作，展現藍軍中生代的戰力與號召力。

由新北市議員陳偉杰、蔡淑君、白珮茹、宋雨蓁、戴湘儀、江怡臻、呂家愷，以及桃園市議員張碩芳、新竹縣議員林禹佑共同組成的「新藍圖連線」。面對明年即將來臨的選舉，陳偉杰表示，連線成員平日便會針對地方政策交換意見，近期更透過合辦營隊擴大外部連結。

他直言，未來在選戰期間，成員間將相互站台、助講，並針對黨政重要議題快速攻防；同時研擬可跨縣市推動的共同政見，透過分工合作，提升團隊戰力。「新藍圖連線不是短期選舉聯盟，而是長期公共治理合作機制。我們希望提出更具前瞻性的地方施政方向，以務實方式回應民眾期待。」

蔡淑君表示，成員之間會分享議題與資源，例如共同使用選戰小物設計、統一議題發布等，但目前仍以各自選區的服務為優先，選戰策略則待明年才會啟動。她說：「現在大家還是把做好選民服務放在第1位。」

白珮茹則指出，連線成員「理念相近、互相契合」，因此在有重大議題時常一起發聲，但平時也會針對民生問題交流討論，形成自然的政治夥伴關係。她也談到營隊初衷，強調並非鼓勵年輕人一頭栽入政治，而是讓他們了解政治工作的真實樣貌與辛苦之處，「政治不是努力就一定有收穫，但不努力一定沒有。」