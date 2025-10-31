新藥研發如馬拉松漫長挑戰 台灣百濟為病友朝希望邁步

BeOne Medicines今年首度號召百位同仁及家屬，26日參與日月潭環湖馬拉松，以實際行動凝聚力量，為病友邁步向前、對抗癌症。（圖／台灣百濟）

BeOne Medicines（台灣百濟）自2019年在台成立以來，始終秉持「讓癌症患者用得起、用得到」的使命。2021年在台設立全球首座細胞治療研發中心，隔年更成立商業化團隊，持續以更快速、精準的效率，實踐對創新研發與在地醫療的長期承諾。今年BeOne首度參與國內極具指標性的國際認證賽事－日月潭環湖馬拉松，在10月26日這天，號召百位同仁與家屬共同與賽，以實際行動展現BeOne的企業文化精神，象徵「為病友邁步向前、對抗癌症」的堅定決心。

廣告 廣告

馬拉松式的研發路：堅持、策略與團隊的力量

「新藥研發的過程，就像一場漫長的馬拉松。」BeOne台灣暨港澳總經理陳益雅表示，從實驗室研究，臨床試驗、藥證核准、到健保給付，與病人真正能用到創新藥物，這條路漫長且充滿挑戰。她說：「這不僅需要堅持與勇氣，更需要策略與團隊合作，就像跑馬拉松時的配速、補給與彼此激勵。」

「每跑一步看起來很微小，但都是讓病人往希望更近一步。」陳益雅總經理補充道。正如馬拉松路途中的起伏與困難，唯有堅定的意志與不放棄的信念，才能不斷前行。她以首款自主研發的新一代BTK抑制劑為例，團隊在短短15個月內便取得健保給付，用於復發或頑固性套細胞淋巴瘤（MCL）治療，表現遠超業界平均。

今年10月，隨著健保對MCL治療給付的放寬，取消了cycle cap（給付週期上限）限制，更進一步彰顯 BeOne 致力於「縮短病人與治療距離」的理念與實踐，亦是公司持續推動創新、改善病人生活品質的核心動力來源。

科學家的馬拉松：在失敗中不斷站起

BeOne 副總裁暨細胞治療研發中心負責人黃士銘則指出，「馬拉松不只是競速，更是一場與自己意志力的對話。你可以選擇停下，但真正的挑戰是－要不要繼續跑下去。」

新藥開發的歷程亦然。面對生物學的浩瀚與未知，科學家們不斷在一次次失敗中重新出發，只為了創造出更有效、更安全的藥物，真正改善病患的生活。

黃士銘進一步分享，BeOne已成功建立符合全球GMP標準的誘導性幹細胞株，並在基因編輯技術上突破全球現有水準（目前國際最高為7道基因編輯），於臨床前階段展現出具first-in-class潛力的療效與成本效益。這些成果的背後，是台灣團隊不服輸的精神與渴望證明自己的信念。

他認為，台灣不缺人才，缺的是讓人才挑戰並發揮實力的舞台。因此，面對國際藥物研發市場，BeOne 團隊始終抱持「我也做得到」的信念，在這場新藥研發的馬拉松中堅持向前。

正如馬拉松選手在賽道上不斷突破極限，BeOne也以同樣的毅力與韌性，持續在新藥研發與加速創新療法可近性的長路上穩健前行，為癌症治療的未來不斷奔跑。

更多中時新聞網報導

金荷娜玩遊戲偷學劉在錫奧步

宜蘭高鐵 鐵道局拚年底前報政院

胡宇威難忍公主病 休要他幫背包包