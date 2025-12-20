新藥股大漲跌2／研發路漫漫「臨床失敗」即斷頭 授權訂單分潤看實績

安成生技股價在11月17日大跌砍半，迄今緩漲來到16.40元。（圖／截自Yahoo股市）

專注新藥研發製造個股中，近期股價大跌包括安成生技（6610）、合一生技（4743）等均以創新藥為核心，卻因臨床試驗失敗、終止部分藥物開發、營收挹注未明顯奏效等利空消息，影響股價受挫，投資人荷包大失血。

CTWANT調查，安成生技2025年11月16日夜爆NORA520（用於治療產後憂鬱症/PPD）美國二期臨床未達標，給藥組與安慰劑差異無統計顯著性，股價隔日開盤36元跳水至12.85元，跌64.31％，觸發熔斷暫停交易。這是台股生技史上罕見單日之例；至周五的收盤股價逐漸回升到16.40元。

廣告 廣告

安成表示，「本試驗為一項隨機、雙盲、安慰劑對照研究，納入93名成人女性重度產後憂鬱症患者，以1:1:1比例分組，三天住院口服治療。主要療效指標未達標，但精神健康領域存在高度未滿足需求；重申團隊將以謹慎科學態度，完成進一步分析後，以確保NORA520未來開發策略，合乎市場需求與法規指引

除了NORA520 之外，研發管線中另一項藥物AC-203正進行全球第二/三期的臨床試驗，已在全球18個國家，35個試驗中心全面進行收案，預期於2026年第一季進行期中分析。

安成生技2025年股東會通過合併杜康藥業，圖左二杜康董事長陳志明，中為安成生技董事長吳怡君，右二為安成生技總經理蔡承恩。（圖／報系資料照）

合一生技則是8月28日公告終止肝癌藥OB318開發，股價隔天雖從75.6元下跌到收盤價70元，9月初漲到78.5元，之後逐漸下滑到11月下旬的57.3元；接下來則是上漲到72.7元；12月7日中國國家醫保局公布首版《商業健康保險創新藥品目錄》之後，股價再跌一波，到本周五收盤價58.2元。

合一將在12月24日舉行第三季線上法說會，最新公告Bonvadis外用乳膏取得印度醫藥品監管機構（CDSCO）核准完全傷口適應症之醫材上市許可；「速必一」新藥（研發代號ON101）通過促進傷口癒合的外用製劑配方加拿大發明專利。

先看合一官網刊登去（2024）年7月時的新聞內容，開盤跳空漲停來到185.5元，主要是受到糖尿病足潰瘍新藥「速必一」授權給中國華潤集團旗下華潤雙鶴藥業締結20年長約消息激勵，華潤雙鶴取得速必一在大陸市場的獨家銷售權，簽約金最高達3350萬美元（約新台幣10.98億元），以及後續合理產銷利潤、權利金等。

只是，合一今（2025）年11月營收820.7萬元，較去年同期的949.1萬元，減少13.53％；累計營收9850.3萬元，較去年同期的1.06億元，減少7.58％；前三季虧損逾10億元，每股盈餘損失2.11元，股價一路溜滑梯。

每一家公司對新藥開發都有前景與希望，但也都強調，「新藥開發風險高、時程長、不保證成功」，請投資人審慎評估。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

新藥股大漲跌1／這二檔營收利多股價亮眼 「它」納入中國目錄成亮點

早有預謀！「釀4死11傷」張文雲端計劃書曝光 謀劃一年搬到北車就為恐攻

北捷遇恐攻急疏散！閘門全開「免刷票請速出站」 應變能力獲讚