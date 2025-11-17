新藥臨床二期未達標 安成生技股價跌逾60％、暫停舉辦法說會
安成生技（6610）旗下開發中新藥 NORA520 用於治療產後憂鬱症（PPD）之美國第二期臨床試驗，取得主要療效指標之統計數據，結果給藥組與安慰劑組之間的差異並未達到統計學顯著意義，17日股價跌幅61.76％，預計明天召開的法說會也宣布暫停舉辦。
安成生技今天收在13.95元，跌22.53元，跌幅61.76％，成交量1,445張，上周五收在36.48元，成交量為832張。
安成生技表示，該試驗為一項隨機、雙盲、安慰劑對照之研究，共納入九十三名成人女性重度產後憂鬱症患者，並以一比一比一的比例分派至安慰劑組及兩組不同給藥頻率的 NORA520 治療組，受試者自首次服藥起進行為期三天的住院口服治療。
試驗設計採取封閉式檢定程序(closed testing procedure)，以控制多重檢定 (multiplicity testing)所可能產生的統計偏差，主要療效指標(primary endpoint)則為受試者於第四天的漢氏憂鬱量表（HAM-D17）分數相較基線的差異，以及包括用藥後八天和三十天的療效等次要療效指標(secondary endpoints)。
根據此次主要療效分析，兩組 NORA520 給藥組的合併結果與安慰劑組相比未達統計上顯著差異，p 值為 0.72。然而在整體安全性方面，試驗過程中未發生任何嚴重不良事件。少數患者雖有嗜睡情況，但給藥組與安慰劑組發生率相當，整體耐受性表現良好，顯示 NORA520 在短期給藥下具良好安全性。
安成生技表示，從初步數據來看，在兩個給藥組有近一半的的病患達到療效反應率，但安慰劑組呈現大致相當的反應率。
研究團隊正全方面評估造成此結果與預期不同的可能原因，並就各項療效指標、分層分析、藥物血中濃度等方面進行細部評估。
在完成進一步分析後，安成將重新檢討並修正 NORA520 後續的臨床開發策略。
安成強調，雖然本次試驗主要療效指標未達統計顯著性，但精神健康領域存在高度未被滿足的需求，團隊將持續以謹慎且科學的態度審慎進行後續工作，以確保NORA520未來開發策略合乎市場需求與法規指引。
安成除了NORA520 之外，研發管線中另一項藥物AC-203正進行全球第二/三期的臨床試驗，已在全球18個國家，35個試驗中心全面進行收案，預期於明(115)年第一季進行期中分析。
