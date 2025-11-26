新藥PS1具逆轉糖尿病潛力！這家27日登興櫃 每股參考價120元
財經中心／余國棟報導
藥祇生醫（7878）將於11月27日以每股參考價120元登錄興櫃，以「維護胰島細胞功能和數量」為核心，開發逆轉糖尿病新藥。公司運用分子對接與蛋白標靶平台研發小分子新藥，其中旗艦產品「PS1」為全球首創（First-in-class）標靶在蛋白雙硫異構酶（PDIA4）之新藥，具備逆轉糖尿病的潛力，用於治療第二型糖尿病，正在進行臨床 1b 試驗，預計明年上半年解盲。目前公司正攜手資本市場募集資金，加速推進臨床試驗與全球授權布局。
PS1為單一構造的小分子藥物，具「一藥多用途」潛能，目前依適應症分為第二型糖尿病（肥胖造成）、第一型糖尿病（自體免疫造成）及其他適應症。董事長吳月禎表示，與現有以控糖為主的治療途徑不同，PS1以PDIA4為標靶，該蛋白是引發胰島細胞病變和糖尿病的關鍵因子。藉由抑制PDIA4，PS1能「維護胰島細胞功能和數量」，開啟糖尿病「可逆轉」的全新治療模式。
藥祇2021年成立，專利和技術來自中央研究院，前十大股東除了經營團隊，行政院國家科學技術發展基金持股3.17％、中研院1.71％。董事長吳月禎進一步指出，藥祇生醫已取得中研院兩項專利20年專屬授權。該專利已有完整全球專利佈局，陸續取得北美、歐洲、西太平洋及南亞獲准七件專利。公司已與多家國際藥廠簽署保密協議（CDA）及樣品測試協議（MTA），積極推動授權與共同開發合作。
在臨床前試驗中，PS1於第二型和第一型糖尿病模式鼠展現顯著療效。PS1單獨或複合治療可逆轉60%至100%的第二型糖尿病。類似地， PS1單獨或複合治療亦可逆轉高達75%至100%的第一型糖尿病。臨床一期單次劑量遞增試驗（SAD）顯示藥物在人體具高度安全性，未出現劑量限制毒性或嚴重不良事件，約67%受試者血糖下降，且吸收不受食物影響。隨著全球糖尿病治療重心從「控糖」轉向「維護胰島細胞功能和數量」，PS1的創新作用機制將成為市場典範轉移的重要推手，可能徹底改變糖尿病治療模式和藥廠排名。
根據國際糖尿病聯盟（IDF）估計，目前全球糖尿病藥物市場規模近千億美元，年複合成長率8.6%。其中，第二型糖尿病患者約5.8億人、第一型約950萬人，市場需求龐大。吳月禎董事長強調，糖尿病是全球第二大藥物市場，十大死因之一，具重大且未滿足醫療需求。公司研發的PS1以創新標靶療法，有望突破現有治療瓶頸，為糖尿病患者帶來「治癒」希望。PS1臨床一期已取得美、台食藥署（FDA）的IND核准，並完成臨床一期期中報告，且獲得良好安全性和療效，期末試驗順利收案中，後續規劃於美國與中國申請第二期臨床試驗。
