新虎尾溪別線改善工程將竣工 立委劉建國邀農業部長陳駿季會勘

劉建國爭取新虎尾溪別線制水閘門改善經費一點八二億元，並邀農業部長陳駿季現勘工程進度。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

新虎尾溪別線自一九二三年開圳至今約一○二年。立委劉建國邀請農業部長陳駿季南下雲林，實地會勘「新虎尾溪別線」整體改善工程，關心制水閘門改建進度，確保工程如期如質完成，提升雲林地區灌溉與排洪效能。

劉建國指出，新虎尾溪別線開圳至今約一○二年，民國八十八年改建橡皮壩啟用至今也逾廿五年，現有取水及調度設施老舊，無法即時有效調蓄水資源，且土木結構受損嚴重，確有改善必要。感謝農業部支持與施工團隊的努力，特邀請陳駿季部長現勘工程進度，也聽取地方聲音，確保改善工程能貼近地方需求。

廣告 廣告

部長陳駿季說，到雲林現勘新虎尾溪別線改善工程，共分四大項目，總經費約一點八二億元，全長約五點六公里，為雲林地區重要灌溉與排洪渠道。相關經費感謝劉建國委員在立法院支持，積極爭取經費，希望未來能讓水質更好且預防淹水等災害。

陳駿季表示，新虎尾溪別線圳路調度設施與圳路強化工程於一一二年十一月竣工；後續制水閘門第一、二工區改善工程，包含制水閘門改建、靜水池修復及景觀綠化等，預計明年十一月前完工，完成後將大幅提升水資源調節能力。

劉建國強調，制水閘門改建完成後，可有效調節區域內水資源，確保供水穩定並提升新虎尾溪排洪功能，保護區域內居民與設施，改善堤頂環境串連人行步道，活化民眾休憩舒適場域。