新街國小棒球隊台彩威力盃全國少棒賽奪冠許淑華縣長勉勇敢追夢
（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】南投縣以新街國小棒球隊為主體的代表隊在2025台彩威力盃全國少棒賽抱回冠軍獎盃，這不僅是該項賽事舉辦多年以來南投縣拿到的「第一座」冠軍，更寫下了南投少棒隊史的新紀錄。
縣長許淑華22日上午在縣長室親自接見表揚，頒發獎狀及營養金嘉勉棒球隊傑出表現；許縣長除勉勵小將們要勇敢逐夢，記住這份勝利的喜悅，勝不驕、敗不餒，繼續聽從教練的指導，再創佳績，並允諾明年將編列預算約百萬元改善室內練習場地淹水問題，讓訓練環境更臻完善。
許縣長說，南投縣少棒代表隊擊敗列強，為本縣少棒史增添一座冠軍獎盃，此次代表隊以新街國小棒球隊為主，加上中正國小及千秋國小小將一起組隊參加2025台彩威力盃全國少棒賽，在總教練調度運籌下，於全國22隊精銳球隊中突圍晉級八強，並成功搶進冠軍賽，面對來勢洶洶尋求連莊的桃園市隊，小將們面對強敵，毫不怯弱，在教練指導下，發揮團隊精神，沉穩應敵，最終以5比0完封勁敵桃園市隊，勇奪隊史首座冠軍及新臺幣100萬元獎金 ，相當難能可貴，更是南投人的驕傲。
許縣長表示，南投縣代表隊選手有很多來自偏鄉的孩子，他們在訓練過程遵從教練溫順的指導，一次又一次的克服自己的困難，奠定堅實球技及團隊合作默契，以及良好的心態，才能在面對六都強敵下，展現強大韌性，面對尋求連霸的桃園市隊更毫無懼色，妥善調整應對強敵，奪下冠軍寶座；此次奪冠，獲得高額獎金挹注，相信小將們未來對自己棒球生涯規劃及訓練一定會更有信心。
許縣長也感謝南投縣體育會理事長羅俞欣、縣議員兼任體育會常務監事蔡忠智、南投市長兼任棒球委員會主任委員張嘉哲、洪銘惠總幹事及諸多關心及支持本縣棒球運動人士，有大家熱心付出，棒球運動才能在本縣扎根茁壯。蔡宗智議員及張市長等對於本縣整個體育發展的期許，包括建立更長遠的制度、體育三級學校體系及設備、場地等的加強，縣府教育處會全力協助及研議規劃。感謝校長及老師、教練團不畏辛苦，不眠不休的指導孩子學習，讓他們在課業及體育上都能有良好的表現；能有如此優異的成績，要感謝教練團的辛勤指導與學校的支持。奪冠是平日汗水的累積，縣府將持續挹注資源於基層體育培訓，優化訓練環境，同時對於教練的生涯規劃、安排及獎勵等都會持續強化，做選手們及教練最堅強的後盾。
蔡宗智議員及張嘉哲市長同聲表示，此次南投縣代表隊勇奪第13屆台彩威力盃全國冠軍，相當不易，全南投縣都為小將感到光榮。希望在縣府的指導之下，可以喚起更多人共同來關心棒球發展，讓小朋友都可以在南投的訓練環境中培育出最棒的成績，未來能為南投爭光，為全國、為臺灣爭光。
總教練紀俊麟指出，冠軍戰先發投手田司恩展現王牌價值，獨撐6局雖然被擊出8支安打，但送出7次三振，力保不失分，成功完封對手 。田司恩坦言，比賽最後一局面對危機時一度很緊張，但捕手提醒他「投給他打，別丟壞球」，讓他心情回歸平穩，順利守住勝利 。
總教練紀俊麟並表示，這座冠軍意義重大，象徵南投基層棒球近10年來的強度與穩定度顯著提升，各縣市面對南投代表隊已不敢掉以輕心。他也特別感謝縣府與相關單位的支持，讓孩子們可以無後顧之憂的成長。
教育處指出，新街國小棒球隊在本縣初賽中脫穎而出，結合中正國小2名選手與千秋國小1名選手，代表南投縣參加比賽，總計22支隊伍競爭，八強戰12：1在4局提前擊敗新竹市隊，四強戰又以3：2險勝新竹縣隊，最終在冠軍戰以5比0完封勁敵桃園市隊，勇奪隊史首座冠軍及新臺幣100萬元獎金 。這些出色的成績不僅是對球隊實力的肯定，更激勵著南投縣持續深耕基層選手的培訓工作，期待新街國小棒球隊再創佳績，為南投帶來更多的榮譽。
當天，縣議員兼任南投縣體育會常務監事蔡宗智、南投市長兼任棒球委員會主任委員張嘉哲、南投縣體育會總幹事洪銘惠、新街國小家長會會長劉姿良及多位校長都到場觀禮。（圖／記者石振賢翻攝）
