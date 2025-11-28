新裝增戰力、官兵有「薪」情 顧立雄12/1專報軍人薪資規劃

圖為今年3月參與立即備戰操演的國軍衛戍第二戰鬥隊，總統賴清德則在視導期間宣布首波加薪方案，提升官兵待遇。(本報資料照，記者方賓照攝)

〔記者陳治程／台北報導〕國軍2018年起推行全募兵制，實施初期的部隊整體編現比尚在8成以上、屬合理範圍，近年隨著敵情威脅升溫、戰訓勤務加重，導致志願役人力大幅流失，儘管軍方去年起復徵一年義務役，但最新數據顯示各主戰部隊仍舊缺人，促使各界將強軍焦點轉至加薪議題上。對此，國防部長顧立雄下周一(12/1)將出席外交國防委員會，就相關作法進行專報。

立法院下周最新議程指出，外交及國防委員會下周一將由立委馬文君擔任召委，邀請國防部長顧立雄出席議會，針對「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」進行專案報告，並備質詢。

廣告 廣告

國防部長顧立雄12/1將出席立法院外交及國防委員會議會，報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」進行專案報告，並備質詢。(本報資料照，記者田裕華攝)

國軍戰演訓頻次近年因應敵情威脅大幅上升，加重部隊官兵勤務負荷，導致部分人員最終選擇期滿退伍、甚至是「不適服」提早退伍，影響戰力維繫。根據國防部11月最新統計，國軍部隊總體編現比為79.2%；不過，國防委員會立委王定宇10月下旬引述官方資料指出，三軍各類型主戰部隊編現比幾乎皆低於8成，更有多數部隊基層士兵比率不及7成，引發關注。

而為提升部隊人員留營誘因，國防部今年3月起陸續公布多項加薪方案，包含首波的志願役加給、戰鬥部隊加給，以及年中的網路戰專業加給、電戰單位加給等調整，持續改善官兵薪資待遇；不過，有一派意見認為國軍加薪方案會導致基層「刻意不升官」，只為保住金額較多的額外加給，相關政策至今仍有歧異，成為此次委員會討論的議題核心。

【看原文連結】

更多自由時報報導

海鯤號睽違147天後再度出海 顧立雄：視結果規劃第5次海測

國軍高層異動！唐華調任國防大學校長 蔣正國晉上將升任海軍司令

蔣正國升任海軍上將司令 曾在國會說明「震海」轉型受矚目

新任國防大學校長唐華本職學能強、治軍嚴 扮演「紅軍」要廣闊眼界

