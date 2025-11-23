新裝登場！TWICE大唱「日不落」秀中文 子瑜還烙台語

韓團TWICE終於來了！粉絲等了10年，所有熱情一次爆發，開唱第一晚應援聲震翻世運。（圖／翻攝自TWICE X）





韓團TWICE終於來了！粉絲等了10年，所有熱情一次爆發，開唱第一晚應援聲震翻世運，TWICE不只唱了出道十年來的經典之作，還大秀中文唱日不落，首度回家鄉開唱的周子瑜也難掩激動心情，一句哇系子瑜，粉絲們就感動落淚，演唱會接近尾聲，子瑜也訴說出道10年來的心情。

TWICE首度來台開唱，一開場尖叫聲不斷，ONCE們用盡全力應援。

韓團TWICE：「你在回憶裡留下的腳印，是我愛的風景，我要送你日不落的想念，寄出代表愛的明信片。」

TWICE唱中文歌給粉絲意外驚喜，出道十年來的經典歌曲一首接一首，接下來TWICE每個成員自我介紹，輪到周子瑜時粉絲們興奮大叫。

韓團TWICE成員周子瑜：「大家好，哇系子瑜，我終於帶我的成員們，一起來高雄了。」

回到家鄉開唱，這一步子瑜走了整整十年，全場粉絲都超級感動，這段感言更是讓ONCE們眼眶紅。

韓團TWICE成員周子瑜：「在看似一切都很順利的時候，我反而有時會感到空虛與無助，努力想要做到最好，卻慢慢失去感覺，也常會有想家的時候，曾經那道火苗變得很渺小，小到我開始懷疑自己，是否屬於這裡，但我沒有離開，不是因為乖或聽話，而是因為我真的想要也渴望，我知道那道光從未熄滅，所以我願意繼續為自己的種子澆水。」

子瑜訴說從練習生到出道，這十年來的種種感觸，曾經也懷疑自己，但後來堅持下去，發現對舞台的渴望仍然相當熱烈，這次回台首次正式演出，不只是對子瑜意義深重，對粉絲來說更是難以忘懷的深刻回憶。

