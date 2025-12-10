新規定！AIT：申請美簽「社群先設公開」

▲美國在台協會（AIT）10日在臉書發文表示，包括H1-B、H-4、F、M、J簽證，自本月15日起，申請人必須把社群媒體帳號隱私設定調整為「公開」，以便進行必要審查。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國在台協會（AIT）10日在臉書發文表示，包括H1-B、H-4、F、M、J簽證，自本月15日起，申請人必須把社群媒體帳號隱私設定調整為「公開」，以便進行必要審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。

H1-B是非移民工作簽證，針對美國雇主聘請的外籍專業人才，入境美國後從事專業領域工作；H-4是H-1B持有人的家屬簽證，配偶不得在美工作，子女可上學。至於F、M、J簽證，則是學生簽證。

美國總統川普總統9月發布「限制特定非移民勞工入境」的公告，並對H-1B工作簽證的新申請人收取一次性、10萬美元的費用。

此外，美國近期開始縮緊簽證發放的審核，主要是11月底，29歲阿富汗籍嫌犯拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）在華府伏擊兩名國民兵，造成一死一傷的慘劇後，華府宣布立即暫停來自19個「關注國家」（nation of concern）的綠卡、美國公民身分和其他移民申請。

今年6月，AIT宣布恢復受理學生簽證，申請人必須把社群媒體帳號的隱私改成公開，以利審查程序。美國國務院於本月上旬宣布，H-1B及H-4簽證申請人，12月15日起正式納入「線上數位審查」。

如果申請人的隱私設定為「私人」或「有限」，可能被認為該名申請人可信度不足，會有來自發證單位的進一步詢問，甚至拒發簽證。律師提醒，在某些情況下，社群帳號完全沒有線上足跡，也可能被負面解讀。

還有一點更須注意，H-4簽證申請者的網路貼文，也可能影響H-1B簽證主申請人的審核結果。

