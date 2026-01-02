新規擾民！補辦SIM卡須提「證明資料」說明原因目的 多方反彈NCC急澄清

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

為防堵詐騙犯罪日漸猖獗，國家通訊傳播委員會（NCC）修正相關條款，傳出要求三大電信加嚴用戶換補卡及換號規範，自2025年12月30日起，補辦SIM卡必須繳回舊卡或提供遺失證明。相關要求引起民眾不滿，對此NCC回應，新制並未要求民眾必須報案，將找電信業者溝通。

自2025年12月30日起，補辦SIM卡必須繳回舊卡或提供遺失證明。（示意圖／Pixabay）

最新「電信事業提供電信服務管理機制指引」已於去年12月30日上路，針對換、補SIM卡服務，除了需要提供雙證件外，還規定「電信事業應請用戶說明申請原因及目的，並提供證明資料，電信事業得依KYC（認識客戶風險管理機制）審核結果予以酌核。」傳出未來若SIM卡遺失想補卡，要先到派出所報案，拿到遺失證明單後才能辦理，如果是在國外、機場遺失，則要提供護照、機票等證明。

更有媒體報導指出，若是手機連同SIM卡弄丟，或是換新手機想將eSIM從舊機轉移，必須出示手機購買證明，尾牙抽中、親友贈送則須提供贈與證明或發票等，證明手機是經由正常程序取得。就連更換手機號碼也有限制，須符合「換回原號」、「無法註冊」或「騷擾」3條件，並提供證明才能辦理。導致新規上路後，電信門市人員慘遭民怨波及，控訴擾民、擾警，引起多方強烈反彈。

不過NCC對此回應，並未規定民眾須先報案、取得遺失證明才能補卡，「證明文件」並非專指須向警察機關申請的遺失證明，新制是為了防堵詐騙集團，要求電信業者強化審核、落實KYC，後續會找電信業者溝通釐清。



