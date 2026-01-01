新規腦殘至此 NCC被廢剛好

就在全台歡欣鼓舞迎接新年之際，「史上最腦殘」的電信服務新規上路，先不說相關規定有多偏離現實，根本就是坐在辦公室裡，不食人間煙火的政策，堪稱「詛咒給別人死」，擾民、擾警的程度，更是前所未見，只能說有如此腦殘的監理機關，NCC被廢「剛好」。

新制的不合理之處，反映出NCC官員離民間有多麼遙遠，他們可能好幾年換一次手機，沒有什麼SIM卡遺失的經驗，也不曾到派出所報過案、不曾到電信門市排過隊，如果真的讓他們有過這樣的「換卡經驗」，就不會拿著打詐的雞毛當令箭，不把民眾的時間當時間。

廣告 廣告

舉例來說，出國玩手機被扒，甚至是在飛機上換SIM卡，都有可能把SIM卡弄不見，過去回到台灣，只要去電信門市補卡，馬上就可以回到「正常生活」，現在要先去派出所，拿到遺失證明後才能補卡，若沒有NCC官員的特權，光辦完這些事情，一整天就被耗光。

或許NCC天真以為，沒有SIM卡，用WiFi也能夠撐一下，沒那麼急，但現實就是，光要把LINE從遺失的手機搬到新手機，就須透過原有門號認證，想「接回」現實世界都難；這就更不用提，包括網路銀行轉帳、信用卡交易，都必須透過OTP認證，沒有SIM卡就不行。

至於換卡、換機更扯，新規要求出示新手機的購買證明，但如果是公司抽獎抽到、親朋好友間的贈與，甚至是接受親友的舊機，又要如何證明？正當民眾才在抱怨，台灣的eSIM無法跟國外一樣從舊機直接移轉新機，還要收300元費用，NCC此舉無疑是加速走回頭路。

至於換號，除換回原號、無法註冊或騷擾等三條件，還需出示證明，以「騷擾」來說，要符合怎樣的騷擾強度才能換號，到最後都是自由心證，但可別忘了，如果是銀行、電銷的騷擾都還算簡單，舊情人、反目親友的騷擾是要如何舉證，不僅妨害隱私，更揭人瘡疤。

NCC不斷喊話要立院通過委員名單，讓委員會能正常運作，但若對照這荒腔走板政策，顯然NCC缺的不只是專業，還是能「不要擾民」的基本素養，卻連這都做不到，只會埋鍋造飯，廢了也只是剛好而已。少了NCC，電信服務未必更有效率，但民眾、警察都會拍手叫好。