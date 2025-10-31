新角色登場！國民黨狠酸萊爾校長無能又自戀

▲萊爾校長最新一集跳上車舞。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 國民黨新媒體部近期發布《萊爾校長》系列廣告，受到廣大支持者喜愛，周邊商品紓壓球也熱銷，甫上架就被一掃而空。而國民黨今（31）日選在全代會前一天搶先發布最新《萊爾校長》番外篇，驚喜彩蛋包括新角色「川督察」，還有客串的藍委謝龍介，影片內容則狠酸萊爾校長「無能又自戀」、「大搞學生活動」（指大罷免）。

藍營青年今在中央黨部發布《萊爾校長》宇宙彩蛋篇，老班底萊爾校長、謠老師都再登場，萊爾校長更直接坐在校車頂上直言：「32：0，是我贏啦，你們不知道？拍手還要我說喔？」

值得注意的是，萊爾校長跳完上車舞，隨後被吸入奇怪的宇宙，接著坐到麻將桌前，摸出三萬、二萬、二筒和一筒的牌，顯示32：0，就在此時，川督察打電話進來，劈頭就罵：「就叫你不要弄學生活動，出事了吧！」

川督察更接著說：「你聽過一個名言嗎？兄弟會背叛你，但萊爾不會，因為萊爾不會，就是不會。」

影片末尾更出現修車的謝龍介，只見他望天感嘆：「我一生只監督一個人，尤其是開車技術差的人，唉，撿角！」，隨後字幕寫著：「萊爾校長開車，無能又自戀」。

針對這支番外篇，韋淳祐今表示，這次結合了過去4年不同風格、類型的廣告，包括謝龍介的修車廣告，和726反罷免的麻將廣告，持續地自我突破和創新，用廣告宇宙的方式進行串聯。

韋淳祐提到，台灣目前遇到了關稅問題、能源問題、地方治理問題、環境問題等，但民進黨政府的荒謬、無能解決問題，就像萊爾校長一樣無能又自戀，不會的東西永遠都是不會，希望透過這支廣告凸顯民進黨的問題，也是給國民黨員的一個禮物。

