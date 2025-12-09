新設大面積槽化線交通打結惹議 北市交工局允進行調整

機車行駛在路上保持直行，卻沿路連續遇到多片槽化線，若被檢舉可能挨罰900到1800元，北市內湖路一段近期在內線外線都新增了槽化線，而右轉堤頂大道處，新增大面積的槽化線，更讓用路人費解。

用路人王先生表示，「像剛剛我就沒注意到，我就壓到了，如果有人檢舉我錢就是... 尖峰的時候不要說汽車很難走，連摩托車都不好走。」

公視記者薛宜家指出，「新設置的槽化線引發爭議，在地區民向里長反映，雖然槽化線是具有引導的功能，但是設計上不夠直覺，導致用路人一個不小心，可能會壓線或者是跨越反而被罰。」

在地里長反映，道路本來很寬，但市府解釋車道要擷取直線，以標線把道路修直，反而造成尖峰時間，路廊容量不足，轉彎打結，更把車輛擠上槽化線，經過會勘市府承諾會改善。

北市金泰里長游進義提及，「中間車道又有槽化線，右側的部分路邊停也有槽化線，汽車跟機車都壓著槽化線。」

台北市交工處設施科科長許銓倫指出，「整個設計的概念來講，我們是希望路口的部分不要變換車道，我們去現場觀察之後，我們近期會做一個調整。」

過去在台中烏日，也曾有用路人反映匯入車流空間狹窄，會不慎壓到槽化線恐怕挨罰，後來公路局以設置專用道解套，高雄市博愛一路也經歷槽化線多次調整，交通安全協會指出，這類槽化線其實是讓路型優化的過度手法。

台灣交通安全協會副理事長林志學表示，「通常這個實體建設的部分再更比較慢，交通單位他手上能夠用的工具，最有效的可能就是標線。」

協會指出，不少國家在調整路型時，會以紐澤西護欄來當成工具，進行實驗與調整，方便蒐集民意後滾動式檢討，也可省下刨鋪路面與施工的成本和交通代價。

