新設施結合主題造節活動 義大遊樂世界馬年新春估吸62萬人次

[Newtalk新聞] 《交通部觀光署觀光統計資料庫》最新統計，義大遊樂世界2025年1至11月累計入園達453萬1861人次、穩居全台遊樂園排行榜領先地位，園方30日舉辦《魔幻空間｜亞特蘭提斯-勇者啟航》媒體預覽會暨啟用儀式，並同步宣布以希臘神話IP為核心的造節企劃「亞特蘭提斯的三神試煉」將於春節期間登場，結合全新沉浸式互動劇場《魔幻空間》、園區希臘主題場景與馬年限定優惠，打造橫跨娛樂、體驗與話題性的春節遊園亮點。義大遊樂世界在新設施啟用與主題造節活動帶動下，2026年農曆春節、寒假與228連假，預估可吸引約62萬人次入園，成為帶動園區人流與營運的重要關鍵檔期。

斥資新台幣7,000萬元打造《魔幻空間｜亞特蘭提斯－勇者啟航》，是全台首座於遊樂園常設設施中，導入5D CAVE技術的沉浸式互動遊樂劇場，透過270-360度環繞式視覺、多面投影與多感官效果，為園區內容型設施奠定重要基礎，成為今年春節檔期活動的重要體驗核心，自2025年12月31日試營運以來，已累積高度關注與討論熱度。

義大開發總經理王香完致詞表示，隨著旅遊娛樂市場轉變，遊客不再僅追求刺激或體力型設施，而是期待能夠「走進故事、參與其中」的沉浸體驗。《魔幻空間》不僅是新登場設施，更象徵園區內容升級的重要里程碑，也為農曆春節與寒假檔期提供完整的故事世界觀與互動舞台；園區在既有親子客群基礎上，進一步拓展至情侶、年輕族群與全齡旅客的重要布局，讓遊樂園成為不同年齡層都能享受的情境式娛樂場域。

今年檔期重頭戲「亞特蘭提斯的三神試煉」，以希臘神話為主軸，串聯園區場景與任務設計，邀請遊客從「觀看」轉為「參與」，讓春節出遊體驗更具深度。園方說明，「亞特蘭提斯的三神試煉」活動期間，遊客觀賞《魔幻空間》後可領取限量「三神識別卡」，並持卡至指定商店單筆消費滿300元兌換「應援卡」，再至指定應援設施完成蓋章任務，完成後可投入抽獎箱參與抽獎，讓劇場體驗延伸為完整的節慶互動旅程。

此外，因應馬年的到來，園區同步推出生肖限定優惠活動，於指定期間內，生肖屬馬或姓名中含「馬」字之民眾，憑相關證件即可享門票優惠價288元，期望以具話題性的優惠設計，吸引更多家庭與族群於春節期間入園體驗。

義大遊樂世界表示，未來將持續以原創內容與主題IP為核心，透過設施升級與造節活動並進，強化遊客體驗層次與品牌記憶點，讓遊樂園不只是遊玩場域，更成為能被反覆造訪、持續期待的節慶目的地。

