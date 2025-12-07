新詐騙手法注意 年關將近詐團蠢動 假老闆電郵騙員工加LINE群要求匯款

%E5%AE%A3%E5%B0%8E%E5%9C%96

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】2025年即將尾聲，各個企業、公司會計忙著處理年底關帳事宜，結算一整年公司營運的淨利潤，詐騙集團眼看年關將近，便蠢蠢欲動，先在網路上情資蒐尋公司老闆、高階主管姓名、公開電子郵件及聯絡方式等，用極為相似的公司郵件帳號名稱，或是直接盜用公司郵件帳號，假冒電子郵件會先請員工建立一個LINE群組，詐騙集團利用公司內部團隊不敢向上級求證的心理，打著緊急付款等話術命令立刻匯款，員工一時不察、信以為真郵件帳號為公司高層指示，逕而直接匯款，造成公司龐大的損失。

刑事局呼籲，詐騙集團假扮公司負責人透過社交工程方式寄出信件到員工信箱，內容多為「建立一個只有會計在內的LINE群組」、「作為公司內部行政群的初始設定」、「再確認其他成員名單後再安排加入」、「群組QR Code回復至此信箱，以便存檔和後續管理」主要透過LINE建立群組，來規避相關的資安措施，以便打著公司負責人、高層的名義要求匯款，需提醒各公司、商行均要注意。

刑事局建議企業有大額匯款時，多重驗證防止詐騙，也可事前建立專用窗口與廠商聯繫，若遇到此類陌生信件請一定要告知全體員工此詐騙信件是社交工程手法，不要點開，直接刪除，才可事前做好預防，別讓詐欺入侵導致公司一整年的辛苦打水漂。

刑事警察局提醒各公司、商行:

1、切勿任意回覆相關信件。

2、切勿加入任何不明LINE群組或私下聯繫方式。

3、若有接獲疑似詐騙郵件，請立即轉交資訊部門或窗口協助查證此封信件的來源資訊。

4、要求建立群組或加入LINE後匯款都是針對企業常見的詐騙手法。

5、公司撥款若有異常要求或程序，應立即停下並通報165反詐騙專線。

6、如有陌生信件，一定要提高警覺，可能是詐騙！