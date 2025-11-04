新詐騙手法！詐團用火鍋騙走老人１億元，受害者崩潰一生積蓄都沒了
詐騙手法層出不窮，針對長者的投資陷阱更是防不勝防。近期中國浙江杭州爆出一起大規模詐騙案，詐騙集團以「免費火鍋體驗會」為誘餌，打著「認養１頭牛」的投資名目，成功騙到超過６百名老人、總計人民幣4,200萬元（約新台幣１億8,152萬6,856元），部分受害者甚至被騙光一生積蓄。這起案件手法精密，從免費餐點到實地考察，每個環節都精心設計，凸顯詐騙集團對長者心理的深度掌握。
免費火鍋當誘餌詐騙老人
根據《央視新聞》報導，先前一家自稱「某某牧業」的公司在社區大量張貼宣傳海報，以「助力鄉村振興，認養１頭牛」為響亮口號，邀請民眾參加免費火鍋體驗會。活動現場布置得相當用心，不僅提供豐盛的火鍋餐點，還準備各種小禮物贈送給參與者，營造出熱鬧溫馨的氛圍，成功讓與會的長者們放下戒心。
認養牛計畫分紅騙取信任
用餐過程中，公司人員開始推銷所謂的「認養牛計畫」，宣稱只需投入人民幣１萬元（約新台幣４萬3,222元）就能認養１頭牛，每個月可獲得穩定分紅收益。為了增加可信度，他們還提供正式合約，並承諾投資人可以實地參觀牧場，保證本金絕對安全。
為了進一步消除投資人的疑慮，該公司安排了牧場考察團，包車載著投資人前往內蒙古實地參觀養牛基地。在考察過程中，投資人可以親自拍照、餵牛，親眼見證牛隻的存在。這種「眼見為憑」的體驗大大增強了計畫的真實感，許多長者在親身體驗後，對這項投資更加深信不疑，紛紛決定投入錢。
得到利息便加碼投資
詐騙集團深諳「養套殺」的手法，在投資初期確實按時發放利息給投資人，讓他們嘗到甜頭。而收到分紅後，長者們的信任度大幅提升，不僅自己加碼投資，還積極向親朋好友推薦這個「好機會」。就這樣，受害者範圍不斷擴大，投資金額也越滾越大，詐騙集團的資金池迅速膨脹到人民幣4,200萬元的驚人規模。
警方查獲虛假合約
然而，某天這家公司突然人去樓空，火鍋店也無預警關門大吉，所有投資人瞬間聯絡不上任何負責人員。中國警方介入調查後發現，這家公司的註冊資本極低，所有提供給投資人的合約內容都是虛構的，根本沒有任何真實的養牛業務。
受害者損失難以追回
目前多名嫌疑人已被刑事拘留，但警方僅成功追回部分資金，大多數受害者的損失恐怕難以完全挽回。警方特別提醒民眾，凡是宣稱高收益、要求先吃飯後投資的活動，幾乎都存在極高風險，正規投資機構絕不會以請客吃飯作為招攬客戶的手段，更不會承諾固定的高獲利回報，如遇類似情況應多方查證或請家人協助判斷。
▲老人參加認養牛計畫被騙錢。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
