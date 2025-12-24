新證據！美司法部稱 發現100萬份疑與艾普斯坦有關文件

美國政府近日公布新一批艾普斯坦案相關檔案，其中包含大量關於總統川普的內容。

美國司法部表示，他們發現超過一百萬份可能與已故性犯罪富豪艾普斯坦案有關的文件，可能需要幾星期時間審查，並且向公眾發布。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN引述司法部說法報導，收到紐約南區檢察官及聯邦調查局FBI提供的文件。將根據《艾普斯坦檔案透明法案》、現行法規和司法命令進行審查，決定是否發布。

司法部指出，已經安排律師夜以繼日地審查文件，並且根據法律規定進行必要的刪減以保護受害者，將盡快公布這些文件。由於文件數量龐大，可能還需要幾星期時間。聲明中說，將繼續全面遵守聯邦法律和川普總統的指示，公布這些文件。CNN指出，目前不清楚如何發現這些新的文件，也不清楚內容。

英國廣播公司BBC報導，美國司法部先前因為大量刪減內容而受到兩黨議員批評，法律只允許為了保護受害者身分和正在進行的刑事調查，而進行刪減。艾普斯坦犯罪的可能共犯，是受害者關注的焦點，也是幾位要求司法部提高透明度議員的關注焦點。