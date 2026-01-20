新警長上任！市長陳其邁交付三大任務 還是不忘演唱會經濟

【記者凃建豐／高雄報導】警政署航空警察局局長趙瑞華陞任高雄市警察局局長。高雄市長陳其邁今（20）日表示，警察局長最重要工作，就是能夠強力地打擊犯罪、維護治安，其次是精進警察同仁待遇，第三是大型活動預防犯罪，保障活動的利進行。

陳其邁說，他要再次感謝林炎田局長過去的努力，讓高雄的治安能夠維持穩定，保障人民生命財產的安全，所以警察局長最重要的工作，就是要貫徹整個法律的執行，能夠強力地打擊犯罪、維護治安，這個是我對警察局長唯一的一個要求。

陳其邁強調，執法過程一方面維持治安，二方面也希望同步地來精進警察同仁的待遇，跟整個高雄未來在怎麼樣能夠讓治安工作能夠結合智慧科技，不斷地提升打擊犯罪工作。

高雄演唱會經濟熱絡，還有各種大型觀光活動，陳其邁不忘提醒新警長，高雄活動非常多，各項大型群眾活動事件，常常會是治安工作的一個重點，怎麼樣能夠在大型活動，人潮眾多的部分，能夠進一步地預防犯罪，加強整個勤務工作，來保障活動順利進行，這個也是非常非常的重要。

陳其邁指出，希望新的警察局長能夠儘速地了解高雄整體的治安狀況，馬上上手，讓治安的工作能夠同步地接軌，沒有中斷。

