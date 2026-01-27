新豐教會七十週年 董峯政社大開講甘治士新港足跡

新豐教會、佳美關懷協會樂齡班專講，邀請董峯政老師主講新港戀歌。（新豐教會提供）

記者黃文記∕關廟報導

創立十二年的佳美關懷協會，在新豐教會王燦昇牧師及牧師娘的帶領下，攜手志工團隊積極關懷社區長者及學子，透過社區大學、樂齡學習、生命教育等課程，服務關廟區長者及弱勢鄉親；日前邀請台語文重要推手董峯政老師，於樂齡班專講「由新港戀歌談台灣第一位牧師─甘治士」，獻上對新豐教會設教七十週年的祝福。

根據記載，甘治士牧師於十七世紀生於德國，為躲避戰爭離開故鄉，前往荷蘭萊頓大學神學院就讀，畢業後通過牧師資格考試，任職於荷蘭東印度公司，隨著船隊前往東印度(東南亞)傳播基督教福音。一六二七年派駐台灣後，一方面傳福音，一方面在新港社一帶，深入觀察西拉雅族的生活風俗，經過一年六個月，完成了《台灣略記─福爾摩沙簡報》。

《台灣略記》介紹的範圍包括今日的台南市區、永康、新化、新市、善化、麻豆、佳里、大內、玉井等，都是對西拉雅族新港社等原住民第一手的觀察紀錄；略記描述了當時西拉雅族的社會組織、宗教及風俗習慣，甘治士牧師也編寫西拉雅語教材，把祈禱文和教理問答書翻譯成西拉雅語，為之後的宣教奠定基礎。

董峯政老師在演講時，除了透過歷史、歌謠及故事情節分享首位來台的新教牧師甘治士在新港社的觀察紀錄，也希望大家學習宣教士的熱情和犧牲奉獻精神，並藉此交流獻上對新豐教會設教七十週年滿滿的祝福。

新豐教會主辦佳美社區大學多元課程，開辦手工藝班、日文班，其中樂齡核心五大課程針對長者生活安全、運動保健、心靈成長、人際關係、社會參與等邀請不同講師分享，提供樂齡長者一個學習、體驗、交友與彼此激勵的溫馨場域。