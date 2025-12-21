新豐海邊驚傳「隨機攻擊」 警證實獲報2案3人受傷 追查中

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉海岸紅樹林和池和宮附近，今天凌晨驚傳有2名男子駕駛賓士車，「持槍恐嚇、拿鐵棒木棒隨機傷人」，造成多人受傷後逃逸；警方證實，確有接獲2起報案3人遭攻擊受傷，目前已掌握犯嫌作案車輛，不是持槍，但是否有糾紛等其他案情尚待調查。

新竹縣新湖警分局表示，新豐分駐所今天凌晨0時30分許獲報新豐鄉池府路及紅樹林海邊等2件傷害案，立即派員到場處理，經調閱監視畫面追查，目前已掌握特定車號及對象積極查緝依法究辦，同時持續加強該區域巡邏，防制不法。

警方指出，至於網路社群平台流傳「持槍恐嚇」及「3、4組民眾受傷」等情，初步瞭解均非事實，僅1人動手、沒有持槍，確切的案情尚待調查釐清。

警方初步調查，受傷的3名男子為四肢瘀傷，沒有生命危險；他們都說到海邊散心，和朋友聊天，不認識兇手，彼此之間沒有糾紛。

有網友在LINE社群中貼文分享，「今天凌晨在新竹縣新豐海岸和池和宮不同地點，發生2名年約30至40歲男子，「持槍恐嚇，拿鐵棒、木棒隨機傷人」，已知有3 、4組人受傷；車牌尾數為「8278」賓士車、有改裝排氣管。尚未抓到兇手，最近各自小心吧！」

網友留言，建議盡快報警處理。發文者回應，據悉，已有人前往新豐分駐所報案，截至今天下午尚未抓到犯嫌，呼籲民眾外出注意安全。

新湖警分局提醒民眾，如遇不法情事務必保持冷靜，於第一時間撥打110報案專線，警方會立即到場處理，警民協力共同維護治安。

新竹縣新豐鄉海岸紅樹林和池和宮附近，今天凌晨驚傳有男子隨機傷人，造成多人受傷後逃逸。圖為新豐海岸示意圖。(記者廖雪茹攝)

