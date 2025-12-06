新豐稻米文化暨地瓜節熱鬧登場 千人焢窯體驗農村樂

「新豐鄉一一四年稻米產業文化暨地瓜節—豐味田園嘉年華」今(6日)在新豐鄉中崙三元宮旁農地熱鬧舉行，活動以教育、文化、體驗與觀光推廣為核心，打造一場結合農村產業、親子互動與節慶氛圍的年度活動盛典，千人齊聚焢窯，享受農村樂、品嘗幸福農村味。

農業處六日表示，新豐鄉農會每年舉辦地瓜節活動，推廣新豐鄉優質稻米、地瓜及在地農特產品，而每年最受矚目的活動亮點之一就是 「千人焢窯」，親手挖土、起窯、升火，把熱騰騰的地瓜、玉米、土雞一窯出爐，體驗只有農村才能感受到的原始美味與成就感。

此外，活動也規劃食農教育DIY，包括紅龜粿米食體驗、穀粒穀粒幸運瓶、手作地瓜黑豆麻糬，讓小朋友動手、動腦，同時學會珍惜食材、了解農村；現場也安排馬術騎乘體驗、農田圈圈樂、稻草手作、魔幻泡泡秀及親子扛穀包競賽等活動，並邀請原民舞團帶來「樂豐收」活力熱舞，讓歡樂從舞台跳進田園、帶領大家農地中盡情歡笑、感受豐收的美好。

新豐鄉農會表示，新豐鄉地瓜節不只是一場活動，更是一段「與土地重新連結」的美好旅程，期盼透過活動讓民眾認識新豐的產業文化與自然之美，支持在地農業發展，並為地方觀光注入新活力。