新豐街加寬人行道 保障無障礙通行

新豐街人行道拓寬，清除障礙物，保障無障礙通行。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市新豐街新興社區人口多，市府進行人行環境改善工程，特別是麥當勞周邊的二五一巷至一六二巷路段，已設置一點五公尺寬的實體人行道，解決早期規劃不足、人車爭道問題，現進行新豐街三三三巷至深溪路口利用路側空間規劃行人空間。市府工務處表示，將原本兩側人行道約一點三公尺寬度，擴寬至一點七公尺以上，保障無障礙通行需求，車道調整後也都大於快速道路等級的車道寬度，最小的車道寬都達三點七公尺。

市府工務處養工科長廖俊育表示，新豐街人行道改善工程主要目的在改善人行環境不佳的現況，工程區分為兩段，Ａ段為深溪路至新豐街三三三巷，將原本兩側人行道約一點三公尺寬度，擴寬至一點七公尺以上，保障無障礙通行需求；Ｂ段為新豐街二五一巷至一六二巷，新設一條人行道淨空間寬度達一點五公尺，也配合地方需求，謄出空間建置機車停車彎，供地方停車使用。更重要的是，符合中央公共汽車行駛車道規範，路幅調配後，最小的車道寬都有三點七公尺，較規定主要幹道與次要幹道不得低於三公尺還寬。

該區域長期面臨電桿壓迫行人空間及社區路面高低差大、商家佔用路側空間等地形與設施限制痛點，人行道改善可提升居民日常生活與通勤的行人安全。

目前施工進度新豐街二五一巷至一六二巷路段的人行道改善工程已完成，新豐街三三三巷至深溪路口已出現雛形，主要利用路側空間規劃行人空間。未來調整標線、縮減過寬車道以增加人行道寬度，逐步推動無障礙環境。地方民意持續爭取將四百零五號至三百四十五號等尚未規劃的缺口納入後續改善計劃。