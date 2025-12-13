新豐鄉親獨有！排隊搶領「3600元」旅日補助金

一大早新竹新豐的民眾，頂著寒風，搶領去日本的補助金3600元。（圖／東森新聞）





一大早新竹新豐的民眾，頂著寒風，搶領去日本的補助金3600元，大排長龍這次還附贈印有高市早苗的徽章和貼紙，雖然設計有點簡單粗暴，但民眾都很捧場。

一大早長長人龍，頂著寒風，卻仍然澆不熄熱情，在新竹縣新豐鄉鳳蓮宮前排隊，全是為了要領旅日補助金。

新豐鄉居民：「我8點就到了，八點就來這邊排隊，（你們幾個人要去），一家四口，不無小補啦。」提早一個小時就來排隊，打開紅包3600元現金，一家人算算將進一萬五的錢錢全到手，這位爸爸嘴角上揚簡直壓不下來。

先前因為日本首相高市早苗喊出「台灣有事」，遭到中國人抵制赴日旅遊。號稱孫大砲的前新竹縣議員孫金清，決定自掏腰包砸下360萬元，發旅日補助金，只要憑著機票就能登記，名額僅限1000人，效果不錯他決定再加碼。

新竹縣前議員（民）孫金清：「贊助我們新豐鄉親，每一個人3600元台幣，赴日旅遊。」

這次除了領現金之外，孫大砲更大方準備了，各3000份的胸章還有貼紙，要來發送給新豐鄉親，笑說戴去日本可能還能得到，店家折扣優惠，看一看上面印著「台灣人情義相挺」的字樣，還有日本首相高市早苗，笑咪咪say hello，只是這簡單粗暴的設計風格，大家真的願意戴出門嗎。

新豐鄉居民：「其實還不錯啦，讓我們走在路上，不會被認為是其他國家的人，他們（日本人）可能會更認同，覺得台灣人是用行動力挺，而不是嘴巴說說。」

大部分鄉親都覺得戴上徽章，就是台灣的象徵，願意一起用行動力挺日本，要是真因為徽章和貼紙，博得日本人好感和優惠好康也實在很厲害。

