新豐鄉農會新品發表「豐味魩仔魚炊粉」

▲「豐味魩仔魚炊粉」成為推廣新豐「豐味」的代表性伴手禮。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣新豐鄉農會今（28）日舉辦「豐味魩仔魚炊粉新品發表會暨綠色照顧站成果展」，同時也舉辦綠色照顧班畢業典禮，新竹縣政府由副縣長陳見賢代表到場揭牌，陳副縣長肯定新豐鄉農會歷年優良成果，讚揚這次是新竹縣地方創生與社區照顧結合的重要里程碑，樂見農會成功結合在地產業創新與長者社區照顧，體現「與土地共生、與鄉親同行」的核心精神。

▲各界代表一同到場支持。

副縣長陳見賢說，很高興今天見證到新豐鄉農會同仁的努力，讓新豐鄉農會成長茁大。過往新豐鄉農會曾被接管過，20幾年來的努力之下，今天成績卓越，讓他非常感動。新豐鄉是竹縣唯二臨海鄉鎮，除竹北市就是新豐鄉，這次特別將海味魩仔魚結合美食米粉，希望提供所有好朋友優質產品，值得持續推廣，希望他們的努力能被大家看見並給予肯定。

廣告 廣告

縣府農業處表示，新豐鄉擁有優質的桃園大圳灌溉稻米和漁港盛產的鮮甜魩仔魚，新豐鄉農會將這2大在地特色融合，推出全新在地品牌產品「豐味魩仔魚炊粉」，目前已在新豐鄉農民直銷站上市，歡迎民眾到場選購，未來會積極與其他農民直銷站接洽行銷合作。這款新品主打「稻香遇上海味」的獨特風味，不僅展現在地風土，也以健康、便利、風味兼具為訴求。期待「豐味魩仔魚炊粉」能成為推廣新豐「豐味」的代表性伴手禮。

除了產業面的努力，縣府亦積極推動農業部「綠色照顧」政策。農業處表示，新豐鄉農會響應此政策，今天同步舉辦新豐綠色照顧站揭牌與成果發表，從去年開始試營運開放報名，如今正式揭牌，成為新竹縣第7個綠色照顧站，成果豐碩。綠照站以農村友善長照據點為目標，為社區長輩提供健康促進、身心活化、共餐陪伴、綠療育、手作課程等多元服務。成果展中，長輩們透過作品展示日常參與活動的活力與自信，現場氣氛溫馨熱鬧。

新豐鄉農會理事長鄭清漢說，今天農會成果的展現盛況空前，感謝縣府、中央長官等貴賓到場支持，讓新豐鄉農會增光不少、欣欣向榮。也期盼新豐鄉農業年輕一代一棒接一棒，也恭喜今天綠照班同學畢業快樂，去年辦綠照班深受大家好評，今年辦兩班60個名額一下就額滿，希望讓65歲以上的長者能學習更多生活技能或興趣，也能交到很多朋友，相信同學們，可以活到120歲，希望更多人來報名。