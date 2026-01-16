新豐鄉長選舉 徐煒傑拚連任 2強挑戰

新豐鄉長徐煒傑（二排左一）挾行政資源挑戰連任有優勢，但對上現任議員何智達、新豐鄉農會前總幹事鄭旭凱，恐有一番激戰。（本報資料照片）

新竹縣新豐鄉人口近6萬人，是全新竹縣人口第4多的鄉鎮，緊鄰竹北、湖口，發展性不容小覷，鄉長也成兵家必爭之地，目前除現任鄉長徐煒傑爭取連任，現任新竹縣議員何智達、新豐鄉農會前總幹事鄭旭凱均表態挑戰。徐煒傑日前同框民進黨籍竹北市長鄭朝方，儘管宣稱未談論選舉，但已在地方掀起熱議。

無黨籍的徐煒傑民國111年對上前任國民黨籍鄉長許秋澤，以1萬2914票、54.19％的得票率勝出。當時許秋澤因涉貪，11月26日選舉投開票日時遭羈押中，但仍拿下1萬915票、45.81％得票率。

徐煒傑3年任期施政穩紮穩打，洗刷連續2任鄉長涉貪落馬的窘境，挾行政資源挑戰連任，擁有一定優勢，但面對現任縣議員何智達、新豐鄉農會前總幹事鄭旭凱，恐仍有一番激戰。

無黨籍何智達107年首次參選議員即當選，111年在國民黨籍現任議長張鎮榮、民進黨籍吳傳地及民眾黨徐勝凌夾殺下，仍獲5674票，以得票率23.38％的第3高票順利連任，2次選舉得票率相差不大，顯見票源穩定。地方人士指出，新豐鄉歷屆鄉長不少人出身教師，而何智達也曾任教師，應有加分作用。

深諳農業、財經管理的鄭旭凱自農糧署退休後，獲聘新豐鄉農會總幹事，將信用部存放比從8.2％衝到73％，在農會系統加持下，來勢洶洶。

徐煒傑14日與頻被點名參選縣長的鄭朝方同框邊吃臭豆府、邊聊「城鄉共好計畫」，外界解讀可能為縣長、鄉長競選跨域合作，但徐稱只是聊建設。