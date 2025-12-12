新豐高中與日本金澤二水高校暖心相聚 延續多年交流情誼

新豐高中與日本金澤二水高校師生暖心相聚，延續多年交流情緣。（記者黃文記攝）

日本金澤二水高校師生從一０五年首次來台與國立新豐高中交流，留下美好印象，結下兩校不定期交流互訪的情緣。金澤二水高校日前共有三百八十多位師生來台進行畢業旅行，再次造訪新豐高中，雙方學生互動熱烈，在溫馨感人的送別氣氛中，兩校師生相約未來繼續攜手拓展國際視野，為台日教育文化交流寫下更精彩的篇章。

新豐高中與日本金澤二水高校的師長們合照留念。（記者黃文記攝）

金澤二水高校與新豐高中歷年來的互訪交流雖因疫情期間中斷數年，改為線上交流，但在疫情結束後的二０二四年即又恢復兩校互訪的情誼。今年十二月中旬，金澤二水高校由副校長板坂純理帶領三百八十八位師生來台畢旅，十一日造訪新豐高中校園。

新豐高中校長楊榮仁特別以AI虛擬人像結合日語致歡迎詞，展現科技與誠意，並預告該校將於二０二六年回訪，延續這份珍貴情誼。同時，新豐高中也致贈蘊含台灣人文底蘊的奇美博物館畫冊給金澤二水高校，並感謝在新豐高中創校初期、日本籍校長們的辛勤耕耘，也共同展望二０二九年的百年校慶。

另外，學生舞台上的交流更是火花四射！新豐學子以震撼的熱音演奏先聲奪人，展現台灣學生的音樂爆發力；日本金澤學生則帶來活力滿點的熱舞表演回應，台上、台下隨著音樂與舞步擺動，氣氛瞬間沸騰！

為了讓日本朋友體驗「正港台灣味」，新豐高中各班級精心準備了桌遊、彩繪、手作吊飾等多項特色活動，學校更精心布置漂亮的看板及繽紛浪漫氣球，送上充滿台味的「茄芷袋」作為見面禮。歷經三小時的熱絡交流，雙方學生互留聯繫方式並合影留念。