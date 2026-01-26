新豐、湖口議員選戰 白積極突圍

民眾黨本屆總統大選在新竹縣拿下12萬餘票，得票率高達35.55％，勝過民進黨超過8個百分點，儼然成為民眾黨第2個本命區，不僅前黨主席柯文哲在日前親自南下督軍，喊話「大新竹全線突圍」，黨部主委邱臣遠上周末更是帶領新豐、湖口兩選區提名參選人拜票，在溪北突圍態勢明顯。

本屆新豐區縣議員選區應選3席，此屆4人參選，包括國民黨籍議長張鎮榮、民進黨吳傳地，以及無黨參選的何智達等3人當選。下屆新豐區選舉，傳何智達有意轉換跑道投入鄉長選舉，多出的1席機會將會是百家爭鳴。

目前新豐選區已有多人有意角逐，最受矚目的是議長張鎮榮的兒子兼助理張以聖，原本其就已在鄉里服務，擁有廣大支持者，近期加強火力勤走基層，廣受選民好評。

而民眾黨上周起也增加曝光力道，除柯文哲南下座談、精神喊話，身兼新竹市副市長的新竹黨部主委邱臣遠上周末更是親自帶著黨提名參選人徐勝凌拜訪地方信仰中心，並稱讚他是有能力改變地方現狀的優秀人才；徐勝凌本屆以3900餘票落敗，下屆捲土重來，未來選戰量能不容忽視。

湖口區部分，席次則有5席，本屆10人參選，競爭相當激烈，國民黨當選3席（婦女保障名額1席、無黨參選1席）、民進黨1席、勞動黨1席，雖然其中1席國民黨議員因案當選無效，不過，連續遞補2名額都是國民黨籍。

目前現任5席議員都將尋求連任，新人要挑戰難度不低，但已傳有包括原議員助理等多人勤走基層。而民眾黨下屆將首次投入湖口選區選戰，並已正式提名有財政部關務署、湖口反縣立生命園區自救會長、新竹縣縣政顧問等經歷的陳岫玫參選。

關西選區則應選2席，國民黨提名2席包括徐瑜新、羅仕琦，兩人都高票當選；由於關西人口逐年下降，下屆恐將只剩1席，預料競爭更將激烈。