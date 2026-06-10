新象藝術《蕭邦鋼琴計畫》 46位音樂家8月接力演出

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記者黃朝琴／臺北報導

新象藝術主辦《蕭邦鋼琴計畫》8月登場，以「跟著音符走過蕭邦的一生」為主題，集結46位鋼琴家，從11歲琴童到資深演奏家，外加長榮交響樂團，透過獨奏與協奏曲音樂會，循著蕭邦從華沙到巴黎的人生軌跡，分為4大階段完整呈現音樂風格的演變，也創下這項大型「鋼琴計畫」歷屆參演人數最多紀錄。

藝術總監、鋼琴家葉綠娜表示，「鋼琴計畫」自2014年啟動以來，初衷就是希望讓年輕音樂家有機會完整演奏大師作品。12年來，計畫先後聚焦貝多芬、布拉姆斯、巴赫、李斯特與舒曼，今年以「鋼琴詩人」美譽的蕭邦為主角，策展主題定為「跟著音符走過蕭邦的一生」。值得一提的是，7月10 日於臺大醫院東址大廳舉辦慈善音樂會，讓更多人接觸古典樂。

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8月12日至15日在國家演奏廳推出4場鋼琴獨奏會，依時間軸規劃從〈童年・少年〉、〈從華沙到巴黎〉、〈巴黎－馬約卡－諾漢〉到〈巴黎到諾漢〉，循著作品脈絡認識蕭邦不同階段風貌；8月24、25日在臺北國家音樂廳舉行2場協奏曲音樂會，聚焦蕭邦鋼琴與管弦樂，展現音樂語言由青春燦爛走向藝術成熟的歷程。除了蕭邦2首鋼琴協奏曲，特別亮點是8月25日亞洲與臺灣首演《g小調鋼琴三重奏》特殊版本，由中提琴家林曔瀚、大提琴家謝孟峰、鋼琴家潘昱同合作，以中提琴取代傳統小提琴，重現蕭邦偏愛的聲響配置。

新象藝術《蕭邦鋼琴計畫》8月登場，推出獨奏與協奏曲音樂會，集結46位鋼琴家，從11歲琴童到資深演奏家接力演出。（記者黃朝琴攝）