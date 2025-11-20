新財劃法菸酒稅歸地方 政院籲金馬藍委支持

▲院版《財劃法》出爐，張惇涵表示此次修正公式錯誤離島分不到345億元問題，且離島面積兩倍計算並將菸酒稅納入地方財源，特別喊話藍委陳玉珍、陳雪生支持。（圖／記者陳威叡攝，2025.11.20）

[NOWnews今日新聞] 行政院會今（20）日通過院版《財劃法》，並由院長卓榮泰親上火線召開記者會說明，秘書長張惇涵也補充說明，經過試算全國22個縣市統籌款、一般性、計劃型補助總額都比今年還要再增加，16縣市成長25%、六都成長15%，做了均衡台灣設計，而本次修正過去離島分不到345億元，此外離島面積以兩倍計算，地方疾呼菸酒稅納地方財源也放進去了，特別點名離島藍委陳玉珍、陳雪生支持。

張惇涵表示，稍早在行政院會上，對六都代表就是提出兩點拜託，第一是懇切拜託六都支持院版《財劃法》，因為支持院版《財劃法》，就是六都支持其他16縣市，此次版本經過試算全國22個縣市統籌款、一般性、計劃型補助總額都比今年還要再增加，16縣市成長25%、六都成長15%，做了均衡台灣設計，但沒有影響六都城市競爭力，所以懇切希望六都能夠支持院版，因為支持院版就是支持自己，支持其他16縣市。

張惇涵說明，對於六都的結果，以台北市來說，中央沒有忘記台北市首善之區的財政努力，所以台北市統籌稅款仍會是全國最高；新北市土地最大、人口最多，三項補助款增加會是全國最高；桃園市新興發展的國門之都，桃園市的一般性跟統籌稅款增幅是六度最高；而台中市三項統計增幅會是六度最高；台南市統籌稅款會比今年增加將近一倍；高雄市三項合計總額會是全國最高。

張惇涵說，院版《財劃法》設計均衡16個縣市，但沒有忘記六都，希望六都能夠繼續成為國家發展的引擎，帶動16縣市，16個縣市也會基於不一樣的產業模式來支撐國家，支撐六都，這是對六都代表第一個的拜託。

張惇涵也提到，這六都代表來自不同的黨派，所以也請代表們回去跟立委說明，希望站在國家發展與地方城市發展的考量，能夠支持院版《財劃法》，這是在會中對六都代表懇切的第二個拜託。

張惇涵也希望16縣市支持院版《財劃法》，因為成長幅度超過25%，比六都還要多，在指標設計的考量，這次把農業產值納入考量；過去立法院的修法，汙染留在鄉村但營業稅繳到大都會，這次也把工業人口對地方污染納入考量，也因此這樣子的試算結果，讓16縣市獲得到中央補助財源成長幅度比六都還要多，進一步往均衡台灣的道路前進。

張惇涵也強調，特別希望離島3縣市能夠支持院版《財劃法》，如果大家還有印象，去年12月立法院三讀通過的《財劃法》，公式錯誤導致345億元沒辦法給離島，直到上週立院強行通過版本也沒有修正，但院版修改了，且把離島面積以兩倍計算，因此特別呼籲希望金門、連江能支持院版，喊話藍委陳玉珍、陳雪生支持，因為鄉親們長年疾呼菸酒稅納地方財源計算，行政院也放進去了。

張惇涵說，自己最後在會中跟六都代表提及，大家每天面對的都是柴米油鹽醬醋茶，大家都是持家的人，而《財劃法》不是冷冰冰的公式與數字，而是攸關每一位國民的生活福祉，每一筆錢都攸關人民，絕非立法院抽出來逕付二讀一天內表決，匆匆忙忙就可以決定的。

