新買的不鏽鋼餐具竟滲黑油洗不乾淨！專家授3招徹底除油汙

許多家長會精心準備副食，讓寶寶吃得健康，但沒想到卻暗藏食安危機！近日有家長投訴，使用1年多的攪拌棒竟在食物泥中滲出「黑色油汙」，而且還讓孩子吃了1年多。不只攪拌棒，就連幼兒園發放的不鏽鋼「三色碗」也爆出藏有洗不掉的黑油，究竟這些廚房用品出了什麼問題？又該如何自保？

知名攪拌棒做副食品，竟滲出黑油

一名楊先生投訴，他為孩子購入一台原價3千多元的知名品牌攪拌棒，主要用來製作嬰兒副食品，但卻在食物泥中發現好幾塊黑色油汙，讓他相當擔心，「小孩子吃下去，會不會有身體健康的問題？」。

楊先生表示，雖然攪拌棒是特價1千多元購入，但每次使用前都會清洗乾淨，沒想到還是發生問題。廠商事後解釋，這可能是因為機器內部的「潤滑油」遇熱後，從半固態變成液態而流出。

對此，廠商回應，因尚未收到商品，無法釐清狀況。但強調，機器使用的是「食品級潤滑油」，希望家長別太擔心，而且保固期內通常會提供備用機給消費者使用。經濟部也表示，該廠商的手持式攪拌棒已完成檢驗程序，符合標準。

不只攪拌棒！不鏽鋼碗也藏「黑油」危機

除了攪拌棒漏油事件，近期許多幼兒園發放的「三色碗」也引發食安疑慮。不少家長發現，不鏽鋼碗就算洗得再乾淨，只要用餐巾紙沾點油一擦，還是會擦出一層黑色的油汙。

這是因為不鏽鋼餐具在製造過程中，為了讓表面變得光滑，會使用「工業用黑油」進行拋光。如果出廠前沒有經過完善的「脫油」程序，這些黑油就會殘留在餐具上。

3招徹底去除不鏽鋼油汙

其他不鏽鋼品牌業者李小姐解釋，若無法確認自己購買的不鏽鋼產品是否有做過脫油程序，建議民眾在初次使用不鏽鋼餐具前，可以透過以下三種方式徹底清潔，確保使用安全：

白醋加熱水煮沸：將白醋與水以 1:10 的比例混合，倒入鍋中煮沸，再將餐具放入，能有效去除殘留油汙。 食用油擦拭： 在餐巾紙上倒上少許食用油，反覆擦拭餐具內側，可以將殘留的黑色油汙溶出。 麵粉糰吸附： 將麵粉加水做成麵糰，放進不鏽鋼碗中反覆揉捏，利用麵糰的吸附力將黑油黏出來。

