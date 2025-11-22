新買透天厝是凶宅？證人瞎掰「親眼見證輕生」 桃檢打臉偽證罪起訴
新竹江姓女子2年前透過房仲，向吳姓女子買下桃市桃園區1棟透天厝，成交後才聽說曾有租客在屋內輕生，氣得告吳女詐欺；自稱曾住在該處的吳男出庭應訊堅稱「住3樓的他看見房客胞弟在4樓的樓梯間上吊」，檢方清查戶籍「根本無此人」，吳男被依偽證罪起訴。
不起訴書指出，江女指控，吳女明知名下位於桃園區健行路的房產，曾有蔡姓租客的胞弟蔡勝松於2008至2014年間不詳時間，在屋內自殺死亡事件，竟還敢於2023年10月16日委由台灣房屋仲介公司出售。
正巧她當時打算在桃園置產，有意購買吳女的那棟透天厝，2天後，雙方就在新竹縣竹北市文興路的台灣房屋竹北高鐵直營店，房屋經紀人經由吳女確認後，製作「不動產說明書」，內容載明這棟透天厝「於賣方產權持有期間未曾發生非自然死亡之情形」乙節。
江女認為前屋主涉嫌隱匿蔡勝松在屋內自殺死亡的重要交易資訊，讓她同意以總價新台幣1400萬元價格，買下透天房屋及坐落土地的凶宅，雙方並於同年11月16日簽訂契約，為此控告吳女涉有詐欺取財罪嫌。
案件偵辦期間，32歲吳男於2024年4月22日上午以證人身分到桃園地檢署第13偵查庭應訊，並在具結後證稱，自己當時就住在同棟的三樓，親眼目睹蔡姓租客胞弟「蔡勝松」在四樓往頂樓的樓梯間上吊身亡，言之鑿鑿。
檢方偵辦後，調閱租賃契約及戶政資料，發現該屋於2008至2014年出租給蔡姓男子，而蔡男確實有2名同胞兄弟，無人名為「蔡勝松」且早於租住在此地前皆已過世，況且蔡男承租期間也未曾有「蔡勝松」於屋內死亡紀錄，認為江女指述情節欠缺證據，難認屬實，對吳姓前屋主以犯罪嫌疑不足，作出不起訴處分，至於吳男則依偽證罪起訴。
