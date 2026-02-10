新買重機"停私有地"遭撞倒 報警無用轉介民事賠償

南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導

高雄鳳山中崙社區整排住戶家門打開就是公園，有住戶把新買重量超過120公斤的機車停在家門口，卻遭到騎小腳踏車的小朋友不慎撞倒，經查停車的的公園紅磚道，是私人土地，警方無法也無法以交通事故處理，只能轉介雙方協調民事賠償。





獨家／新買重機「停公園紅磚道」遭撞倒 報警無用車主無奈

門口監視器拍下，超過120公斤的機車停在家門口，被公園騎車的小朋友不慎撞倒。（圖／qttin_dii）

小朋友單車雙載在公園騎車玩耍，一個重心不穩，撞上停在家門口的機車。小蝦米對上大鯨魚，超過120公斤的重機居然應聲而倒，單車後座小女孩也摔倒在地，但很快就又爬起來，蹦蹦跳跳離開。屋主聽到聲音出門查看，只見機車倒地，但人已經不見蹤影。受害車主說也不知道為什麼會被撞，蠻傻眼的，這邊路蠻大條。側邊車身、防燙蓋、排氣管還有前側大燈等等都有毀損。剛買不到一年的愛車，停在家門口卻無辜被撞倒，車殼毀損、燈罩破裂，後照鏡也有損傷，讓還是大學生的車主好心疼。調閱監視器發現闖禍的是小朋友，但當時家長就跟在孩子後頭，卻也只瞄了一眼就直接離開。受害車主說，家長一開始不承認，後面看到監視器才同意賠償，但是估價單出來6500元，他就說他只願意賠3000，說說不定之前就有車損，說不願意接受就叫我們去報警。

廣告 廣告

獨家／新買重機「停公園紅磚道」遭撞倒 報警無用車主無奈

車子多處磨損、燈罩破裂，修車費用6500元。（圖／當事人提供）

事發地點在高雄鳳山中崙社區，整排住戶家門打開就是公園，成了名符其實的公園第一排。而受害車主家門口的公園紅磚道，經過確認屬於社區私人土地，停車沒有違規。而小朋友撞了就跑，也不能算肇逃。高市警過埤所所長黃靖維說，發生地非屬道路範疇，故無法以一般交通事處置，警方已登記雙方資料，並協助當事轉介區公所申請調解。不只是這次事件中的公園步道，像是停車場等也都不是一般道路，一旦發生車禍碰撞，只能走民事毀損賠償。住戶停車的私人土地同時也是社區公園，也提醒民眾在這裡騎車遊玩，還是要多加留意。

原文出處：獨家／新買重機「停公園紅磚道」遭撞倒 報警無用車主無奈

更多民視新聞報導

獨家／活動取消粉絲退款無門 求助炎亞綸遭嗆：受精卵程度

高雄左楠議員選情有變！民進黨帥氣新秀退選 薛兆基也宣布退黨

護理師偷吃人夫醫生被抓包 「激戰邀約」鐵證流出GG了！

