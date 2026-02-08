新買iPhone 17「剛到手2小時就出事」慘況曝光 啦啦隊女神心碎

琳妲新年買新手機犒賞自己，沒想到卻意外摔裂。（圖／翻攝自IG @linda831212）

樂天女孩「Rakuten Girls」成員琳妲（林羿禎）近來事業發展亮眼，無論是在球場上熱情應援、參與節目錄製，或受邀擔任活動主持，都能看見她活力滿滿的身影。平時也樂於透過社群平台與粉絲分享生活點滴的她，昨（7日）開心透露入手最新款 iPhone 17，沒想到新機入手不到兩小時，竟立刻上演「摔機悲劇」，讓她哭笑不得。

琳妲先是在社群限時動態中曬出自拍照與手機畫面，開心表示：「馬上原圖自拍，內鏡頭好清楚好讚！」她透露，這支 iPhone 17 是送給自己當作新年禮物，原本打算等下一代推出，但因為長期使用他人的 17 拍照、拍影片，實在太滿意成像效果，身為影音創作者的她直呼「等不了 iPhone 18 了」，最終還是決定提前入手。

琳妲的新手機才不到兩小時就摔傷。（圖／翻攝自IG @linda831212）

然而，喜悅心情還沒持續多久，意外卻隨即發生。從她曝光的照片中可見，手機螢幕邊角已出現明顯碎裂痕跡，琳妲還特地用紅圈標示受損位置，原來是在下車時一個不小心，手機不慎滑落，導致螢幕留下摔傷痕跡，讓她當場心碎，崩潰表示：「我傻眼， iPhone 17用不到兩小時，開個車、下個車直接摔。」

事實上，面對工作，琳妲持續突破自我，先前曾曬出一系列主持尾牙活動的美照，從啦啦隊女孩到活動主持人，感性寫下：「謝謝每一個機會，讓我證明：我不只一種樣子」，坦言很喜歡現在不斷嘗試、在不同舞台與角色中開啟新可能。

