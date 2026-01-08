新購F-16V戰機交貨進度 國防部長顧立雄鬆口全說了

即時中心／徐子為報導



外界關注對美國新購的66架F-16V戰機進度，空軍參謀長李慶然中將今（8）天答詢透露，首架已在去（2025）年底完成試滑、試飛，目前正持續執行飛行測試中；國防部長顧立雄表示，截至昨天，美國生產線已組裝56架，包括46架單座機、10架雙座機。





立法院外交及國防委員會本周輪值召委為王定宇，今上午議程邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」、並備質詢。



針對我國向美方新購的66架F-16V戰機進度，空軍參謀長李慶然中將答詢時透露，目前美方正努力中，首架已在去年底完成試滑、試飛，目前正持續執行飛行測試中。



顧立雄進一步說明，首架的測試項目會比較繁複，若測試順利，第二架後的測試就會加速。截至昨天為止，F-16V生產線在線組裝56架中，包括46架單座機、10架雙座機。



空軍代號「鳳展專案」從2012年至2028年編列1400億元，已由美商洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp.）與漢翔公司在台將139架F-16A/B戰機（141架為合約總架數）全數升級為F-16V；空軍另以代號「鳳翔專案」向美軍購66架全新F-16V戰機。

