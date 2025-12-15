新賽季轉戰日職西武！林安可辦球迷見面會 時間、地點曝光

今年統一獅林安可行使旅外自由球員權益，獲得日職埼玉西武獅肯定爭取加盟。（圖／統一獅提供）





今年統一獅林安可行使旅外自由球員權益，獲得日職埼玉西武獅肯定爭取加盟，今年11月底埼玉西武獅也正式官宣已與林安可完成簽約。

2019年中華職棒季中選秀會，林安可以第 1 指名加盟獅子軍開啟職棒生涯，2019~2025年，經歷七個球季，生涯累積打擊率2成87，全壘打112支，安打586支， 打點399分，盜壘41次，長打率5成08。

2020年賽季展現優秀成績，榮獲新人王、全壘 打王、打點王，而2020及2021年連續兩年拿下中華職棒最佳十人外野手獎項，也是獅子軍明星指摽選手之一。

球隊也特別規劃在明年1月11 日 14:00 於台南棒球場特別舉辦「ライオンズの絆 ITO! 林安可感謝球迷見面會」，開放球迷朋友購票入場，踏入台南棒球場草皮區，一起歡送林安可。

凡購票進場的球迷朋友，均可獲得「ライオンズの絆 ITO! 林安可旅日限定紀念海報」，入場門票每人 150 元。

此外，為了答謝長期支持林安可球迷朋友，也特別推出簽名會套票，將採實名制登記購票，每人限購一張，簽名會套票售價 1077 元/張，限額 200 張，本次感謝會活動將於全台統一超商 ibon 機台或網路平台售票，將於 12.18（四）12:00 起開放搶購。

