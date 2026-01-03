新賽道X最強補給！高雄富邦馬拉松捷運台鐵加開 地雷路段交管一次看

高雄富邦馬拉松與台北馬拉松、新北市萬金石馬拉松以及台灣米倉田中馬拉松並列為台灣四大馬拉松；「2026高雄富邦馬拉松」將於10、11日盛大舉行，將吸引上萬名跑者齊聚高雄，本次除了賽道迎來重大更新，首次往北延伸至橋頭、岡山與彌陀區外，補給站再度升級17站特色補給站一路陪跑，讓跑者可以好好品嘗在地美食。

本文提供交通、補給站等資訊，讓跑者在比賽前一周充分掌握比賽資訊。

高雄馬拉松首度跑進北高雄

高雄馬拉松從世運大道旁的國家體育場出發，今年賽道首度往北延伸，跑進楠梓、橋頭、岡山、彌陀、梓官等北高雄行政區，沿途景點包括高雄都會公園、岡山空軍官校、漯底山自然公園、南寮與蚵仔寮漁港，最後跑回國家體育場，準備迎接大家的歡呼聲。

要提醒的是，高雄馬拉松歷屆常發生跑者跑的正順卻被攔下來等紅綠燈，提醒跑者破PB（Personal Best，個人最佳成績）很重要，但放鬆心情更能好好享受賽事。

17補給站特色美食吃遍高雄

今年高雄富邦馬拉松，沿途17個補給站將端出橋頭肉包、岡山羊肉和藍帶可頌等具地方代表性與特色美食，要與彰化的「田中馬拉松」一較高下。

除了繼續推出香味四溢的烤香腸、炸魷魚、地瓜球等夜市美食補給站，深受跑者喜愛的滿滿海味烏魚子、香氣濃郁的旗山香蕉蛋糕等高雄特色小吃也不缺席。

北高雄初登場的岡山區公所設置的私補站，推出「岡山三寶」羊肉爐、龍眼蜜與豆瓣醬，還有以法式甜點聞名的岡山名店「WOW的店」也加入行列，提供跑者香氣四溢的藍帶可頌。

橋頭則有創立近90年、歷經三代的「太成肉包」，特別搭配主視覺，以紅蘿蔔及紅麴入色，調配出粉橘色限定肉包；還有彌陀區虱目魚丸的鮮甜滋味，要讓跑者跑遍高雄、吃遍高雄。

高雄名店「WOW的店」提供藍帶可頌、「太成肉包」調配出粉橘色限定肉包，已準備好要為跑者應援。（圖／高雄市運發局）

各行政區交通管制一次看

交通管制部分，由於今年賽道延伸至北高雄，管制範圍較廣，建議用路人提早1小時出門，並多利用大眾運輸避開管制路段。

第一天（10日）登場為休閒組與寵物路跑，交通管制路段主要在世運大道、軍校路、海功路、左營大路及左楠路，當日上午7時至10時將進行階段性的交通管制，世運大道全線禁止通行、其他周邊路段將縮減車道，請民眾配合指引留意通行安全，行經軍校路608巷之車輛應減速慢行。

第二天（11日）登場的全馬組（42K）及半馬組（21K）為交通管制重點時段，時間自上午5時起至上午11時30分，競賽沿線進行階段性交通管制，賽事路線使用道路不開放車行，請用路人避開交通管制路段，提前規劃出門路線並配合改道通行。

1月11日賽事相關重要管制路段及替代路線如下：

左營區

一、世運大道上午4時至晚上9時全線雙向管制，請提前改由海功路通行。

二、左營海軍基地外軍校路上午5時開始管制，請由調撥車道進出。

三、上午5時至11時30分左營往楠梓區（左楠路以東區域-油廠國小、台積電廠區、後勁地區等）、橋頭區以北請由左楠路或民族路作為主要通行道路。

四、上午5時至11時30分左營往楠梓區（右昌街以西、右昌國中區域），請由軍校路調撥車道轉三山街進入。

楠梓區

一、往返左營區/楠梓區上午6時30分前請優先使用軍校路（前往台積電廠區域仍以左楠路為主），6時30分後請改以左楠路為主，請務必留意前往所在區域管制及替代道路規劃。

二、軍校路上午5時至11時30分北向車道管制（部分路段雙向快車道管制），將由軍校路（加昌路至海功路）調撥車道供民眾進出。

三、左楠路上午5時30分至6時40分南向車道管制，將提供調撥車道。

四、外環西路（加昌路至德民路段）上午4時至7時30分雙向快車道及北向機慢車道管制，該時段開發路口封閉無法通行，請改由加昌路通行。楠梓科技產業第二園區請由科技路出口接軍校路通行，後昌路及左楠路口於6時30分後開放通行，加昌路與外環西路口則於6時50分解除管制。

五、台積電晶圓二十二廠區接駁車請由加昌路繞行後昌路行駛，搭乘之民眾則由油廠國小站4號出口出站。

六、德民路上午5時30分至7時10分雙向快車道管制，將提供機慢車道供民眾可往台1線行駛。

七、楠海路及援港路上午5時至11時10分雙向管制，可改由德中路、右昌街及軍校路通行，另德中路及右昌路上午6時40分至11時30分雙向快車道管制，惟6時30分起僅提供南向通行；北向前往楠梓區中和里、右昌國中周邊地區可由三山街行駛。

八、藍昌路（明德路至大學南路）上午6時25分至7時50分雙向管制，請避開此時段前往，上午8時解除管制供通行。

九、大學南路上午6時25分至8時30分西向管制，上午7時15分起彈性供民眾點放穿越，上午8時30分解管供民眾通行，另高雄大學校內上午6時30分至8時15分管制，進出校園請由大學六十街。

配合高雄富邦馬拉松將進行交通管制。（圖／高雄市運發局）

橋頭區

一、高楠公路、成功北路及成功南路（台1線）上午5時35分起至8時南向外二車道管制，提供調撥車道供通行，請南北向民眾可多使用台1線，另上午7時20分起仕隆路、新興路及鐵道北路口依序解除管制。

二、橋新六路上午5時50分至7時40分雙向快車道管制，民眾留意該時段改道行駛。

三、橋都路及明德路上午6時20分至7時45分雙向管制，請民眾留意該時段改道行駛。

四、典昌路（台17線）上午7時至10時20分南向外二車道管制，請民眾通行至此多留意。

岡山區

一、岡山南路（台1線）上午5時50分至8時南向外二車道管制，提供調撥車道供通行，請民眾留意通行。

二、鵬程西街上午6時10分至8時雙向管制，請民眾改道行駛。

三、介壽路/介壽西路上午6時10分至8時40分西向（往空軍官校方向）車道管制，禁止穿越，敬請民眾改道。另介壽西路由通校路起單線雙向彈性管制進出營區，離營者須左轉通校路再左轉繞行柳橋西路，入營者可由岡山路接介壽西路沿外車道進入。

四、頂潭路、石潭路上午6時20分至8時40分南向車道管制，敬請民眾改道寶米路、公館路。

彌陀區

一、台17線（忠孝路至中正南路段）上午6時30分至8時40分南下車道管制。上午8時40分前欲行駛台17線南下之民眾，建議提前於彌陀區山霸畑路改道至台1線。

二、四維路上午6時30分至9時30分雙向車道封閉，請民眾改道。

三、公園路及新庄路上午6時40分至9時40分雙向管制，請民眾提前規劃路線並改道行駛。

配合高雄富邦馬拉松將進行交通管制。（圖／高雄市運發局）

梓官區

一、赤崁北路及赤崁東路上午6時40分至9時40分雙向管制，請民眾提前規劃路線並改道行駛。

二、中正路、廣澤路、漁港二路及通港路上午6時50分至10時20分進行管制，請民眾避開管制時間，如行駛至該路段配合指引多留意，8時起嘉展路彈性點放，提供中正路以西民眾進出。

配合高雄富邦馬拉松將進行交通管制。（圖／高雄市運發局）

大眾交通運輸配合加開班次

11日高雄捷運紅線小港站（R3）和岡山車站（RK1）首班加班車均於上午3時43分發車；橘線哈瑪星站（O1）首班加班車於上午4時07分發車，大寮站(OT1）首班加班車於上午3時56分發車。

台鐵公司亦提供南北向各加開1班次，沿線站站停靠，南向加開3601車次，上午3時30分自台南站發車，行駛至新左營站，車程43分鐘，另北向加開3602車次，上午3時30分自屏東站出發，行駛至新左營站，車程45分鐘。

運發局提醒，1月10、11日上午將有17條公車路線受賽事競賽封路而影響營運，包括28、205、紅53、紅56、紅60、紅72、紅75、紅76、8043、217、218、6、7A、29、219、245及301等，請市民朋友出門前務必先查詢交通管制訊息和公共運輸營運情形，建議多加利用捷運紅線、橘線及輕軌等大眾運輸工具，以避免行程延誤。