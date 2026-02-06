新車上市/光陽宣布Like、Yogurt雙改款 李多慧再擔雙車代言人

KYMCO光陽機車繼「新K1特仕版 125/150 好事成雙 雙車同價」全台熱銷狂賣後，在新的一年，宣布旗下包括Like與Yogurt兩款車推出全新改款特仕版；回顧2025 光陽年度市占率為25.9%、最新 2026 開年 1 月市占率 24.5%，位居機車市場第二。

Like Euro 125歐風特仕版在外觀上採用復古大燈新增鍍鉻燈罩、前斜板新增鍍鉻飾板與新款鋁合金後扶手，並新增QC 3.0充電功能，同時擁有市場最長舒適座墊「再加長」，車輛預計將提供晨暮綠、珍珠黑、珍珠白三色可供選擇，在歐風的詮釋上更到位。

新K1特仕版 125/150 好事成雙 雙車同價的活動繳出亮眼的成績。

Yogurt 優格 Slim 125塑身特仕版在車重上再輕量化2 公斤，提供1級省油的表現，此外前輪胎面寬度由 100mm 調整為 90mm，握把間距外展更省力、更好騎，特仕版升級搭載電子式輪速感測器，精準訊號低磨耗。Slim 美型車身線條整體輪廓更顯纖細，搭配輕奢「柏金風格設計」柏金飾樣提升質感、鉑金大燈飾框、柏金車身名牌、柏金前飾板、柏金後扶手。Slim 塑身特仕版前土除挑高拉伸比例、輕量芒星鋁合金輪框，排氣管防燙蓋都簡約有型。Yogurt Slim 125「優格塑身特仕版」提供珍珠黃、平光黑、粼光白、天幻藍四款配色，滿足不同風格需求。

光陽推出Like與Yogurt兩款車的全新改款特仕版。

為了慶祝雙車改款上市並展顯「時尚」，光陽再次邀請到李多慧擔任雙特仕車的代言人，由於李多慧在去年就擔任優格的代言人，並在2025年讓品牌賣出超過三萬台以上的時尚車款，因此持續的讓李多慧推廣「移動時尚」，在新的一年有望再替品牌創下好成績。

