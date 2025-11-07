新車上市/純電小精靈 HYUNDAI Inster免90萬開賣
為了維持一年一電動車的節奏，HYUNDAI總代理南陽實業繼Ioniq5、Ioniq6、Ioniq5 N以及KONA Electric後，在本週宣布導入全新純電小車Inster，三個等級開出建議售價94.9萬起的價格，同時提供首批限時優惠價89.9萬的售價，在國內純電車市場投下一顆震撼彈。
車名源自英文字“Intimate”（親近）與“Innovative”（創新）的結合，象徵以貼近人心的創新設計，打造能與日常生活情感連結的移動夥伴。Inster將科技轉譯為日常溫度，以靈巧駕馭手感、可愛而洗鍊的造型語彙，詮釋現代都會族群對「個性、永續與便利」的完美平衡。
全新Inster擁有靈巧身形、獨特造型與創新科技，是一輛專為都會所打造的用車，外觀上以「Pixels像素」造型為核心，融合圓潤與俐落的線條比例，呈現科技感十足又不失親和力的造型風格，包括環形日行燈、投射式頭燈到尾燈設計，都用像素為核心來貫穿整體的視覺，原廠提供多種繽紛車色，讓Inster成為相當亮眼的一道風景。
車長僅 3.8 公尺的Inster，在 2,580 mm 軸距與高效空間設計的加持下，創造出跨級距的乘坐與載物表現，車內後座空間遠比我們乍看之下的大上許多。
座艙設計則以「年輕、跳色、簡約、科技」為主題，採用對比色系與細膩材質鋪陳， 運用10.25 吋數位儀表與 8 吋多媒體螢幕來創造出科技感，同時利用SBW 旋鈕排檔與巧思置物格則讓操作更直覺。全車座椅可完全放平，並有六種情境模式在露營休憩、長形物品裝載、移動辦公與都會購物之間自由切換；後座具備滑移與傾倒功能，行李廂容積可在 238 至 1,059 公升之間彈性變化。
作為A-segment級距唯一的純電動力車，Inster提供兩種電池容量供選擇，標準版搭載42kWh鋰離子聚合物電池，擁有最高416公里（NEDC）續航里程，且每度電可達8.3km的優異能源效率，以靈巧、輕盈為特點，完美對應每日通勤與都會移動；而長續航版則升級為49kWh電池組，可達465公里（NEDC）續航表現，讓駕駛能更自在地享受城市與郊區之間的純電旅程。兩款車型皆支援最高120kW直流快充，僅需30分鐘即可完成10–80%充電，同時配備三段式動能回收系統與i-Pedal單踏板駕馭模式。
同時，Inster配備多項電動車專屬便利科技，包括可於車內使用的V2L供電功能，實現了「車即是行動電源」，讓車主無論在任何情景，都能享有
靈活便利的電能體驗。
同時在安全配備上，全車系標配Hyundai SmartSense 主動安全科技，包含Level 2 ADAS智慧駕駛輔助系統、七具SRS輔助氣囊、智慧型主動車距維持、全速域車道維持輔助、盲區碰撞避免與後方交通防撞等完整防護。
全新Inster區分為EV400-A、EV400-B以及EV450，三者的建議售價分別為94.9萬、104.9萬與109.9萬，同時原廠祭出限時優惠價89.9萬、99.9萬與104.9萬的價格。
