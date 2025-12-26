新車上市/致敬傳奇設計師 保時捷發表限量九十部911 GT3 90 F.A. Porsche

傳奇設計師Ferdinand Alexander (F. A.) Porsche是保時捷創辦人Ferdinand Porsche的孫子，而保時捷最著名的跑車911，正是這位傳奇設計師的作品之一；若這位設計師仍在世，今年將會是他90歲的生日，為了紀念這個重要的日子，保時捷打造了全新的 911 GT3 90 F. A. Porsche來向其致敬。

這款致敬車型的內外觀設計靈感，源自 F. A. Porsche 在 1980 年代曾駕駛的 G-Series 911。全車融入多項優雅的 Heritage Design 設計元素，並由保時捷殊訂製團隊打造，全球僅限量 90 部。

911 GT3 90 F. A. Porsche 提供了專屬的金屬 F.A. 綠色車色，這個源自於 F. A. Porsche 愛車的經典金屬橡木綠經過保時捷尊榮客製選色團隊與保時捷家族合作，再次開發出這款全新色調，使車輛擁有更為特殊的身份；而車輛A柱上，則將貼上全新專屬於「保時捷嚴選選色」的標籤，也成為首款配備這項識別標誌的車型；保時捷也宣布，自2026年起，所有採用保時捷尊榮客製選色的車輛，未來都會有這個獨特的車標。

外觀另一項特殊配置，是通常不會出現在 GT3 Touring 上的 消光黑烤漆Sport Classic 輪圈，這個輪圈靈感源自經典 Fuchs 輪圈，並具備中央單孔鎖定機制與 1963 經典版盾徽。後蓋進氣系統則施以鍍金「90 F. A. Porsche」徽飾。

後蓋進氣系統則施以鍍金「90 F. A. Porsche」徽飾。

而911 GT3 90 F. A. Porsche的內裝靈感來自F. A. Porsche生前最喜歡的外套布紋，運用石灰黃縫線、以及採用F.A. 格紋織布材質的中央椅面，與松露棕色 Club 真皮內裝搭配，營造專為紀念 F. A. Porsche 的獨特色調，F.A. 格紋織布材質同樣也被運用在手套箱與前行李廂的雙面地墊上。

除了特殊的內裝配色之外，儀錶板上方的跑車計時套件碼表則以 F. A. Porsche 的專屬Chronograph I 為靈感打造，搭配上以開孔胡桃木膠合板製成的排檔桿，上面鑲有刻有 F. A. Porsche 簽名的飾牌，創造出車內另外一大亮點。此外，副駕駛前方飾板上也設有鍍金銘牌，刻上簽名、原始 911 車身線條與「One of 90」字樣，強調其稀有收藏價值。

同時保時捷也預告了，車主將獲得一隻專為此車打造的限量版 Chronograph 1 腕錶。指針與刻度採用特製 Super-LumiNova® 夜光塗層，以仿鐳或氚材質般的質感營造復古氛圍。錶扣與錶冠上採用經典 Porsche Design 標誌，而 3 點鐘的日期位置上則放上 F. A. Porsche 的縮寫，如同他個人腕錶的獨特設計。自動上鏈機芯的擺陀造型與配色皆與 911 GT3 90 F. A. Porsche 的輪圈相同。錶背則鐳射雕刻限量編號與 F. A. Porsche 簽名。錶殼以超輕、耐用且抗過敏的鈦合金製成，並如 1972 年原版般覆以黑色塗層。

車主也可選用皮革錶帶，其皮革與縫線皆與車內材質相同，並可利用快拆裝置輕鬆更換。所有 Porsche Design腕錶均通過 COSC 認證，並於瑞士 Grenchen 的保時捷製錶工坊以手工製作完成。

車型以配備 Touring 套件的 911 GT3 為基礎。

除了限量特別版腕錶外，每部車也搭配一款專屬旅行袋。材質與配色呼應車內設計，採用 松露棕色真皮並以石灰黃縫線點綴。前口袋內襯使用與座椅相同的 F. A. Grid-Weave 織布材料，而旅行袋內襯則以高品質超細纖維覆蓋。外袋上也綴有與車尾徽飾一致的刺繡。

台灣保時捷宣布，全球限量九十部的911 GT3 90 F. A. Porsche在國內不含選配的建議售價為1,895萬起，目前已知其中一部將由F. A. Porsche的兒子Mark Porsche 收藏，其餘 89 部提供給全球保時捷車迷珍藏，這輛車預計將會在2026 年 4 月開放訂購，並於同年下半年開始生產，且會在買家完成最終個人化配置後才進行組裝。

